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KTTB: “KTBB ile TBB arasındaki yakın işbirliği ile güçlü adımlar atılacak”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığındaki bir heyet KKTC’ye 3 günlük  ziyaret gerçekleştirdi. 

15 Nisan 2021 Perşembe 14:15
KTTB: “KTBB ile TBB arasındaki yakın işbirliği ile güçlü adımlar atılacak”
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KTBB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-14 Nisan tarihlerini kapsayan resmi çalışma ziyareti kapsamında önemli görüşmeler yapan TBB heyetine, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında, bazı belediye başkanlarından oluşan KTBB heyeti ile Genel Koordinatör Hüseyin Köle eşlik etti.  

Farklı bölgelerde incelemeler yapan heyet, KTBB Asbaşkanı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan ve Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ile  bir araya geldi. 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör ve heyeti, Güngör Katı Atık Tesisi’nde ve kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu. Başbakan Ersan Saner ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edilen heyet, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni de ziyaret etti.

Heyet, Güzelyurt Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Kent Park projesini yerinde inceledi.. KTBB Başkanı Mahmut  Özçınar, heyete bilgi vererek Güzelyurt Belediyesi’nin çalışmalarını anlattı. 

Ayrıca, bir süre önce hizmete giren ve proje olarak Amerikan Mimarlar Odası (Rochester Bölgesi) Kamusal Binalar kategorisinde tasarım yarışmasına katılmaya değer bulan Girne Belediyesi yeni hizmet binasında  geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. 

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Toplantıda iki birlik arasındaki iş birliği kapsamlı olarak masaya yatırıldı. Alt yapı mekanizmalarının güçlendirilmesi, yakın dönemde kardeş belediyecilik ilişkilerinin artırılması ve TBB aracılığıyla KTBB’nin uluslararası arenada görünürlüğünün artırılması için ne gibi çalışmalar yapılabileceği ele alındı. Heyetler, hedefe yönelik yürütülecek çalışmalar için mutabık kaldı.

ÖZÇINAR: “ÇOK YARARLI GÖRÜŞMELER YAPTIK”

Ziyaret kapsamında çeşitli bölgelerde görüşme ve incelemeler yapan TBB heyetine başkanlık eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KKTC’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirip, çok iyi karşılandıklarını belirterek teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol gereği gerçekleştirilen ziyareti değerlendiren KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, ziyaretten  duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Özçınar, iki birlik arasında yürütülecek iş birliği ve kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalar konusunda da genel bir durum değerlendirmesinde bulunduklarını kaydetti. 

Çok yararlı görüşmeler yaptıklarını anlatan Özçınar, yasalarla birlikte, belediyelerin yetki ve sorumlulukları ile gelir artırıcı bir takım çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını, birlikte çalışma modelleri üzerinde değerlendirmeler yaptıklarını, bunun da son derece önemli olduğuna dikkat çekti. 
 


 

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Son Güncelleme: 15.04.2021 14:31
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