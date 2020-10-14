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KTTB: "Kara geçiş kapılarında ek önlem alınsın"

KTTB Güney'deki kovid-19 vakalarının artmasından endişeli..

14 Ekim 2020 Çarşamba 10:42
KTTB: "Kara geçiş kapılarında ek önlem alınsın"
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, son dönemde Güney Kıbrıs’ta yaşanan Covid-19 vaka sayısı artışının kaygı verici olduğunu dile getirerek, kara geçiş kapılarında ek önlemler alınması gerektiğini kaydetti.
Gürkut, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Covid-19’un dünyada ve KKTC devam ettiğine işaret etti. Kış aylarının gelmesi ile birlikte vaka sayılarında artış olmasının beklendiğini ifade eden Gütkut, “1 Temmuz’daki açılım sonrası ülkemizdeki import ve yerel vaka artışı, ülkeye girişlerde karantina uygulanmaya başlanmasının yanı sıra alınan ek önlemler ve toplumun bu önlemlere uyması sonrası kontrol altına alınmış bulunmaktadır” dedi.
Uzunca bir süre daha devam edeceği beklenen salgına karşı ülkenin kapalı tutulmasının sürdürülebilir olmadığı konusunda fikir birliği olduğunu anlatan Gürkut öte yandan toplumsal bulaşın kontrolünü kaybetmemek için zaman zaman tedbirleri artırmak gerekebileceğini de belirtti.
“Son günlerde Kıbrıs’ın güneyinde saptanan COVID-19 pozitif vaka sayılarındaki artış kaygı vericidir” diyen Gürkut sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Her gün çalışmak, eğitim görmek, tedavi olmak gibi sebeplerin yanında sosyal nedenlerle de yüzlerce insanımızın kara sınır kapılarından güneye geçtiği bilinmektedir. Güneyde yaşanan bu vaka artışı karşısında elbette ki güneydeki yönetim ek tedbirler alacaktır. Ancak bugün alınacak tedbirlerin sonucunda vakalarda azalma görülmesi en az 7-14 gün içinde beklenmelidir. Bu sebeple bizlerin de kara geçiş kapılarında ek önlemler almamız gerekmektedir. Güneydeki durumu yakından takip edip seyire göre düzenlemeler yapmak kaydı ile bugünden başlayarak düzenli olarak çalışmak veya okula gitmek için her gün güneye geçenlere yapılan PCR testlerinin sıklaştırılması, düzenli olarak yapılması gerekmektedir (yaşa göre düzenleme yapılarak). 3 hafta süre ile eğitim, çalışma vb. zorunlu geçişler dışındaki geçişlerin azaltılması için ek önlemler alınmalıdır”
Kıbrıs’ın güneyindeki yetkililerden, salgın durumu, vaka sayıları ve özellikleri ile ilgili İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığı ile güvenilir bilgi akışı sağlanması gerektiğini de sözlerine ekleyen Gürkut, duruma uygun dinamik bir yönetim sergilenmesi gerektiğini dile getirdi.
Gürkut önümüzdeki 14-21 günlük süreç alınması muhtemel tedbirlere rağmen kritik önem taşıdığından, halka zorunlu ve çok elzem haller dışında güneye geçiş yapılmamasını tavsiye etti.

 

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Son Güncelleme: 14.10.2020 10:55
Anahtar Kelimeler:
KTTB
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