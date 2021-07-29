KTTB, “Covid 19’da gelinen nokta endişe verici”

“TEDBİR KARARLARINA İHTİYAÇ VAR, DENETİMİN CİDDİ ŞEKİLDE ARTIRILMASI VE UYGULANMASI GEREK”

“ARTAN İŞ YÜKÜ SEBEBİYLE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BULAŞ RİSKİ DE CİDDİ ŞEKİLDE ARTTI. PANDEMİ EKİBİNİN İVEDİLİKLE GÜÇLENDİRİLMESİ ŞART”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, ülkede Covid 19’da gelinen noktanın endişe verici olduğuna işaret ederek, ülkedeki denetim zafiyeti, bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşılmaması, bilimsel zeminden uzak olarak alınan kararların yaşanan süreci daha da zorlaştırdığına dikkat çekti.

KTTB Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, istatistiki verilere bakıldığında bazı tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğunu, denetimin ciddi şekilde artırılması ve uygulanması gerektiğini vurguladı.

Son bir haftalık surveyans verileri incelendiğinde ülkenin birçok bölgesinin kırmızı renk kategorisine geçtiğinin görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Bu, ülkenin alarm verdiği anlamını da taşımaktadır. Mevcut düzende vaka sayılarındaki kontrolsüz artış hızla devam etmektedir. Yaşanan süreç sürpriz değildir” ifadelerine yer verildi.

Hastanede yatan hasta sayısı artarken, aynı zamanda yoğun bakımda yatan hasta sayısının arttığına dikkat çekilen açıklamada, bunun böyle devam etmesi durumunda can kayıplarında artış yaşanmasının da kaçınılmaz olduğunu vurgulandı.

KAPALI VE TOPLU ALANLARDA MÜMKÜN OLDUĞUNCA BULUNMAMAK GEREK

Geldiğimiz aşamada, topluma uygulanan aşı sayısına ivme kazandırmak ne kadar elzemse, aynı şekilde toplumsal ve bireysel korunma, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini uygulamanın da elzem olduğu belirtilen açıklamada, vaka sayısının hızla arttığı bu dönemde; kapalı ve toplu alanlarda mümkün olduğunca bulunmamak gerektiğine de dikkat çekildi.

TEDBİRLERE UYUMUN ARTIRILMASI İÇİN YETERLİ DÜZENLEME VE ETKİN DENETİM ŞART

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eğer kapalı veya toplu alana girmek zorunda iseniz maske kullanımına, el hijyenine ve fiziki mesafe kurallarına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Pandemiyle mücadele kapsamında toplumsal ve bireysel tedbirlere uyumun artırılması için yeterli düzenleme ve etkin denetim şarttır.

Gelinen noktada istatistiki verilere bakıldığında bazı tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğu ve denetimin ciddi şekilde artırılması ve uygulanması gerektiği aşikardır.

Bunun yanında artan vaka sayısı nedeniyle pandemide çalışan sağlık çalışanlarının iş yükü ciddi şekilde artmıştır. Artan iş yükü sebebiyle sağlık çalışanlarının bulaş riski de ciddi şekilde artmıştır. Pandemi ekibinin ivedilikle güçlendirilmesi şarttır. Aksi takdirde sistem çökecektir.”