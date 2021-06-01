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KTTB 1 Haziran Dünya Çocuk Günü mesajı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ceyhun Dalkan, tüm dertlerinin çocuklar olduğunu, onlara sağlıklı bir gelecek bırakmak için çalıştıklarını vurguladı. 

01 Haziran 2021 Salı 14:45
KTTB 1 Haziran Dünya Çocuk Günü mesajı
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ceyhun Dalkan, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Çocuklarımız, geleceğimizdir. Tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Gününü kutlarız” dedi. 
Çocukların daha sağlıklı ve daha iyi yetiştirilmesinin kendilerinin, adanın ve dünyanın daha aydın ve refah olabilmesi için en önemli görevleri olduğuna dikkat çeken Dalkan, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“1 yılı aşkın bir süredir devam eden pandemi sürecinde okulların kapalı olması, ciddi öğrenme kayıplarının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerinde de ciddi sorunlara ve geriliklere neden olmaktadır. Bu dönemde uygulanmaya çalışılan uzaktan eğitim modelinin kalitesi hiç sorgulanmamıştır. Ülkemiz dünyada okulların en çok kapalı kaldığı ülkelerden biri olması nedeni ile ülkeler arasında eğitim kalitesinde daha da geriye düştüğümüz kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Ülke içerisinde de uzaktan eğitime ulaşabilmede çocuklarımız arasında zaten var olan eğitim eşitsizliğinin daha da arttığı bilinmektedir. Bu nedenle okullarımızın kapanmamak üzere tekrardan yüz yüze eğitime başlamasının bir an önce planlanması ve hayata geçirilmesi gereklidir. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütülmelidir. Biz, KTTB olarak eğitimde örgütlü sendikalarla birlikte eğitimin başlaması ve devamlılığı için bir çalışma yürütmekteyiz. “
Ülkede çocuk sağlığı konusunda, özellikle koruyucu hekimlik ayağında ciddi eksiklikler bulunduğuna işaret eden Dalkan, tüm dünyada devlet tarafından uygulanan metabolik tarama testlerinin ülkemizde ücretli olarak yapılabildiğini, devletin bunu ücretsiz sağlayamadığına dikkat çekti. 

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Ayrıca çocukluk çağı aşılarına erişimde ciddi sıkıntılar da bulunduğunu belirten Dalkan, “Sağlık ocakları veya devlet hastanelerinin poliklinik kapasitesi tüm çocukları aşılamaya yeterli değildir. Aşıların çocuklarımıza ücretsiz sağlanmasında da çok yorucu ve gereksiz prosedürler mevcuttur. Aşıların ücretsiz tedariki kolaylaştırılmalı ve gelişmiş ülkelerde uygulanan meningokok gibi aşılar artık rutin aşı takvimimize girmelidir” dedi.  
Dalkan, yöneticilerin çocukların daha iyi ve eşit sağlık-eğitim hakları konusunda, bilimsel gerçeklere dayanıp, çağdaş ve evrensel doğrularla ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladığı mesajında, “Bu, geleceğin büyükleri ve geleceğimiz olan çocuklara hepimizin borcudur” ifadelerine yer verdi. 

 

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Son Güncelleme: 01.06.2021 14:56
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