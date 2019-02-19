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KTSYD'en başsağlığı mesajı

KTSYD'en başsağlığı mesajı

19 Şubat 2019 Salı 11:13
KTSYD'en başsağlığı mesajı

KTSYD'en başsağlığı mesajı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), hayatını kaybeden ve derneğe önemli katkılar yapan Türkiye Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Bakanı Fikret Ünlü için başsağlığı mesajı yayınladı.

Yapılan açıklamada Ünlü’nün bakanlığı döneminde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne havuz yapımı için kaynak sağladığı ve havuza adının verildiği belirtilirken, “Derneğimize önemli katkılar sağlayan Türkiye Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Bakanı Fikret Ünlü’nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bizlere önemli katkılar sağlayan Fikret Ünlü’ye Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullandı.

Fikret Ünlü 2015 yılı şubat ayında Kıbrıs’a gelerek derneği ziyaret etmiş, kendisine KTSYD’ye yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim edilmişti.

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