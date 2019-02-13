Ktso Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nden “yönetici Asistanı Geliştirme” Eğitimi



Lefkoşa, 13 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) bünyesinde faaliyet gösteren YABEM, İşletmelerin ihtiyacı doğrultusunda sürdürdüğü eğitimlerine “Yönetici Asistanı Geliştirme” eğitimi ile devam ediyor.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Şubat tarihlerini kapsayan 2 günlük eğitim, 09.30-17.00 saatleri arasında yapılacak. Eğitim sonrası katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Eğitimin amacı, yönetici asistanının bağlı olduğu yöneticisini anlama ve temsil edebilme becerisini geliştirme, yönetim fonksiyonlarını doğru ve etkin yerine getirebilme becerisini geliştirme, takım çalışması becerisini geliştirme, etkin iletişim ilkelerini hatırlatma, zaman ve stres yönetimi becerisi kazandırma, toplantı ve seyahat düzenleme becerilerini geliştirme, başarılı bir imajın bileşenlerine dikkat çekme, farklı insan profilleri ile doğru iletişim kurma becerilerini geliştirme, başarıda diploma kadar etkili olan görgü ve protokol kurallarını hatırlatma olarak açıklandı.

Etkinliğin eğitmenliğini Ayla Yıldız Tekmir yapacak.

Eğitim içeriği ise şöyle:

“Yönetim ve Yöneticilik Yöneticilerin Özellikleri, Liderlik, Yönetim Kavramı, Yönetim Fonksiyonları ve Süreci; Yöneticilerin Düzeyleri, Yöneticilerin Genel Özellikleri, Rolleri ve Ortak Görevleri, Yetkileri, İnisiyatif Kullanma ve Karar Verme, Problem Çözme Becerisi, Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanı Yönetici Asistanlığı ve Liderlik Sekreterlik Mesleğinin En Üst Düzeyi: Yönetici Asistanlığı, Yönetici Asistanlarının Görev ve Sorumluluklarına Genel Bakış, Yönetici Asistanlarının Kişilik Özellikleri ile Başarı İlişkisi, Yönetici Asistanlarının Mesleki Özellikleri Yönetici Asistanlığı ve İletişim İş Yaşamında İletişimin Yeri ve Önemi, İletişim Kavram ve Süreci, Sözlü İletişim, Yazılı İletişim, Yazılı İletişimin Sözlü İletişiminden Farklılıkları, Etkili İletişim Engelleri Yönetici Asistanının Telefonla İletişimi Telefonla Konuşmalarında Temel İlkeler, Gelen Telefonları Karşılama, Her Arayana Beklenen Bir Misafir Gibi Davranma, Arayanın İhtiyaçlarını Anlama, Duygusal Yansımayı Önleme, Kızgın Müşterilerle Başa Çıkma, Profesyonel Nezaket, Soru Sorma Teknikleri, Mesaj Alma, Telefon Protokolü, Cep Telefonları İle Görüşme İlkeleri, İngilizce Telefon Görüşmesi Kalıpları Sözsüz İletişim-Beden Dili Sözlerin ve Seslerin Ötesinde: Beden Dili, İyi İnsan İlişkileri İçin Etkili Beden Dili, Vücut Dilini Değiştirme-Geliştirme, Beden İşaretleri ve Anlamları.”

Eğitimle ilgili bilgi ve kayıt, KTSO’dan 22 58 131 numaralı telefondan dahili 5 numara tuşlanarak Deniz Berkol’den alınabilir.

(GÖZ/ÖK)

