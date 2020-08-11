Ktso: “sivil İtaatsizlik Dahil Her Türlü Eylemi Gündemimize Taşıyacağız”

Lefkoşa, 11 Ağustos 20 : Sanayi Odası (KTSO), Başbakan Ersin Tatar’ın kendi ağzından açıkladığı 22 Haziran’daki destek paketinin aynen uygulamasını talep etti ve gereğinin yapılmaması durumunda sivil itaatsizlik dahil her türlü eylemin gündeme geleceğini belirtti.

Oda, COVİD-19 pandemisinin yaratmış olduğu ekonomik krizden kaynaklı, sanayi işletmelerinin gelirlerinde büyük oranda düşüşler yaşandığını, giderlerini karşılama noktasında büyük sıkıntılar ortaya çıktığını belirtti.



KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, 22 Haziran’da açıklanan, İkinci Toplumsal Dayanışma Paketi ile reel sektöre yönelik önlemler altında, “2020 Ocak ayına kadar çalışanların prime esas kazanç toplamının %75’inin devlet tarafından karşılanacak” ibarelerinin yer almasının, sanayi işletmelerinde personel giderlerinin düşürülmesinin yanı sıra sektörlerde istihdamın korunması ve işletmelerin devamı açısından hayati bir önem taşımakta olduğu kaydedildi.



Geçtiğimiz haftalarda Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararla Başbakan Tatar’ın açıklamış olduğu İkinci Paketteki Sosyal Sigorta Desteğinin birbirleriyle uyuşmadığı savunulan açıklamada, “Sanayi Odası olarak Başbakan’ın açıklamış olduğu destekle Bakanlar Kurulu’nun açıklamış olduğu karar arasında bu kadar büyük bir fark olmasını anlamakta güçlük çekmekteyiz.” ifadeleri kullanıldı.



“YÜZDE 75 BEKLENİRKEN YÜZDE 30 DESTEK SAĞLANDI”

Açıklamada, işletmelerin, ekonominin daraldığı bu aylarda maliyetlerini düşürecek, biraz nefes almalarını sağlayacak ve işten çıkarmaları engelleyecek ümidiyle dört gözle bekledikleri, paketteki en önemli destek kalemiyle % 75’lik destek beklenirken, uygulamada %30’a denk gelecek bir destek sağlandığı belirtildi.





Bu süreç içerisinde ilgili bürokratlarla toplantılar yapılmasına rağmen bu durumun düzeltilmesinin sağlanamadığı da belirtilen Sanayi Odası açıklamasında, “yine siyasette hamaset yapılarak ve tribünlere oynandığı ve insanların gözünün içine baka baka gerçeklerin gizlendiği” savunuldu.“BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜMÜZ EN TUTARSIZ HÜKÜMETLERDEN BİRİ...”

Sanayi Odası açıklamasında şöyle denildi:

“Başbakan Sn. Ersin Tatar’ın 22 Haziran 2020 tarihinde açıklamış olduğu İkinci Paket üzerinden neredeyse 1 buçuk ay geçmesine rağmen, iş bilmez bürokratlar ve umursamaz siyasiler nedeniyle paketin tamamı halen daha yürürlüğe konulmamıştır. Açıklanan önlemlerin birçoğu da geç açıklandığı ve altı geç doldurulduğu için uygulamaya alınmamıştır. Dolayısıyla reel sektör II. paket ile hedeflenen desteklerden tam manası ile yararlanamamıştır.



Tüm bunlarla birlikte, TL’deki değer kaybından kaynaklı yeni bir döviz krizi doğmuştur. Bu döviz krizi, işletmeleri ve sektörleri, Covid-19’un olumsuz etkileri yanında, artı yükler ve riskler ile karşı karşıya bırakmıştır. İkinci Paketle sözlerini yerine getirmeyen hükümetin, içerisinde bulunduğumuz döviz krizini de yönetmekte yetersiz kalması muhtemeldir.



KTSO olarak, böylesine zor bir dönem içerisinde, üretime devam etmek için en önemli sermayemizin çalışanlarımız olduğu bilinci ile, yıllar içerisinde yetiştirdiğimiz personeli kaybetmemek adına her türlü özveriyi göstermeye hazırken, hükümetten de beklentimiz, söz verdikleri %75 desteğin, maliyetlerimize aynı oranda yansıması için gereğini yapmalarıdır.

Hükümetin kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede, görünen en büyük zafiyeti, hükümet ortaklarının birbirleri ile çelişen açıklamaları, tutarsızlık ve bir gün önce alınan kararların bir gün sonra değiştirilmesi sebebi ile ülkede yarattığı istikrarsızlıktır. Hükümet, bugüne kadar gördüğümüz en tutarsız hükümetlerden biri.”

Açıklamada, bu tutarsızlıkların büyük öz verilerle ülkeye kazandırılan kaynakların, ekonomiye faydalı bir şekilde etki etmesinin önünde engel olarak durduğu ve dolayısıyla kaynakların dikkatsizce harcanmasına neden olduğu savunuldu.

(RU/HA)



