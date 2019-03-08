Ktso: “kadınların Özellikle Üretim Ve Girişimcilikte Varlığını Artırması Gerekir"

Lefkoşa, 8 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), kadınların özellikle üretim ve girişimcilikte varlığını artırması gerektiğini belirtti.

KTSO’dan Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle yayımlanan mesajda, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın haklarının daha da ileri götürülmesi ve bu destansı mücadelenin unutulmaması adına da son derece önemlidir” denildi.

Açıklamada, kadının özellikle üretimde ve girişimcilikte varlığını artırmasının, gelişim açısından son derece önemli olduğu kaydedildi.

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