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Ktso Heyeti İki Tesisi Ziyaret Etti

AVUNDUK: “KALKINMAMIZ İÇİN İNADINA YATIRIM VE ÜRETİM”Lefkoşa, 5 Mart 19 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası(KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyet kablo üretimi yapan Cyprocable Ltd ve ketçap-mayonez üreten Pakcel Ltd’i ziyaret etti.Oda Başkanı Candan Avunduk yatırımların umut, gurur ve mutluluk verdiğini dile getirerek, içinde bulunulan zor koşullara rağmen kalkınma adına inadına yatırım ve üretim yapmak zorunda olunduğunu vurguladı.KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, heyet ilk...

Ktso Heyeti İki Tesisi Ziyaret Etti

AVUNDUK: “KALKINMAMIZ İÇİN İNADINA YATIRIM VE ÜRETİM”Lefkoşa, 5 Mart 19 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası(KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyet kablo üretimi yapan Cyprocable Ltd ve ketçap-mayonez üreten Pakcel Ltd’i ziyaret etti.Oda Başkanı Candan Avunduk yatırımların umut, gurur ve mutluluk verdiğini dile getirerek, içinde bulunulan zor koşullara rağmen kalkınma adına inadına yatırım ve üretim yapmak zorunda olunduğunu vurguladı.KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, heyet ilk...

05 Mart 2019 Salı 13:52
Ktso Heyeti İki Tesisi Ziyaret Etti
AVUNDUK: “KALKINMAMIZ İÇİN İNADINA YATIRIM VE ÜRETİM”

Lefkoşa, 5 Mart 19 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası(KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyet kablo üretimi yapan Cyprocable Ltd ve ketçap-mayonez üreten Pakcel Ltd’i ziyaret etti.
Oda Başkanı Candan Avunduk yatırımların umut, gurur ve mutluluk verdiğini dile getirerek, içinde bulunulan zor koşullara rağmen kalkınma adına inadına yatırım ve üretim yapmak zorunda olunduğunu vurguladı.
KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, heyet ilk olarak en büyük ve yüksek kapasiteli elektrik kablosu üreten tesis konumundaki Haspolat Kirli Sanayi Bölgesinde bulunan Cyprocable Ltd’i, daha sonra da Cihangir’de bulunan Pakcel Ltd’ye ait otel ve restoranlara yönelik ketçap ve mayonez üretimi yapan tesisi ziyaret etti.
(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI
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