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Ktso Heyeti Adana, Mersin-tarsus Ve Silifke’de Organize Sanayi Bölgelerini İnceledi

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyeti, Adana, Mersin-Tarsus ve Silifke Sanayi bölgelerini inceledi.

Ktso Heyeti Adana, Mersin-tarsus Ve Silifke’de Organize Sanayi Bölgelerini İnceledi

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyeti, Adana, Mersin-Tarsus ve Silifke Sanayi bölgelerini inceledi.

08 Şubat 2019 Cuma 12:51
Ktso Heyeti Adana, Mersin-tarsus Ve Silifke’de Organize Sanayi Bölgelerini İnceledi

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyeti, Adana, Mersin-Tarsus ve Silifke Sanayi bölgelerini inceledi.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, iki gün süren ziyaretler sonunda Kuzey Kıbrıs’ta oluşturulması planlanan sanayi bölgelerinin işleyiş ve modelleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Oda Başkanı Candan Avunduk başkanlığındaki heyette bazı yönetim kurulu üyeleri, Oda Genel Sekreteri Doğa Dönmezer yer aldı. Heyete ayrıca Sanayi Dairesi Müdürü Mehmet Envergil de eşlik etti.

Ziyarette, Mersin-Tarsus Sanayi Bölgesi’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Heyet daha sonra plastik depo üretimi yapan bir tesisi ve ardından Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Okulu’nu ziyaret ederek bilgi aldı.

Heyet MTOSB ziyaretinin ardından Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Silifke’nin ardından Adana’ya dönen heyet, Ankara Sanayi Odası ile bir araya geldi. Heyet burada Oda Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ile görüştü.

ENVERGİL

Sanayi Dairesi Müdürü Mehmet Envergil, temasların kendisi açısından oldukça yararlı geçtiğini belirtti.

Envergil şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de sanayi bölgelerinin işleyişleri ve yapıları hakkında bilgi alma fırsatı bulduk. Onların tecrübeleri bizim için çok önemli. Bunları bizim ülkemize nasıl uygulayacağımızı değerlendireceğiz. Bizleri oldukça sıcak karşıladılar ve ellerinden gelen katkıyı da yapmaya hazır olduklarını gördük. Kendimizi bu konuda geliştirmemiz açısından oldukça verimli bir çalışma oldu. Bizleri de bu çalışmaya dahil eden Sanayi Odamıza ve başkanına da teşekkür ederim.”

AVUNDUK

KTSO Başkanı Candan Avunduk, ziyaretleri oldukça yararlı geçtiğine vurgu yaparak, “Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü ile yapılan görüşmede, eksikliğimiz olan organize sanayi bölgeleri yasası, tüzükleri ve yönetim modelleri üzerine istişareler yaptık. Kuzey Kıbrıs için hangi modelin uygun olacağı ve nasıl çalışacağı konusunda ortak vizyon çerçevesinde bir çalışma başlatılması yönünde görüş birliğine varıldı” diye konuştu.

Başkan Avunduk, Adana Ticaret Odası ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası görüşmelerinde ise bölgesel ticaretin nasıl artırılabileceği konularını ele aldıklarına değinerek, “9 Mart’ta Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlik bizim odamızda gerçekleşecek ve ikili iş görüşmeleri de bu etkinliğin bir parçasını oluşturacak. Yıl sonuna doğru yine ortak bir etkinliğin düzenlenmesi ayrıca gündemimizde var” dedi.

Adana Sanayi Odası ile yapılan toplantıyı da değerlendiren Başkan Avunduk, “Ülkemiz ihracatının artırılması ve ekonomimizin büyümesi için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile ortak çalışma zemini oluşturmak için çalışma başlattık. Kapasite raporu hazırlanması ve ihracat konularında teknik destek de alabileceğiz” ifadelerini kullandı.

(HUR/GÜL) FOTOĞRAFLI
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