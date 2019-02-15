Ktso Başkanı Avunduk, Dpö Müsteşarı Muhtaroğlu’nu Ziyaret Etti

MUHTAROĞLU: “YERLİ ÜRÜN KULLANIMINI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

AVUNDUK: “BİRLİKTE SANAYİ İÇİN VERİMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Lefkoşa, 15 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyet bugün Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu’nu ziyaret etti.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre ziyarette, tamamlanan ve ilerisi için planlanan çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Oda Başkan Candan Avunduk, yerli sanayinin güçlenmesi adına DPÖ ile verimli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, KTSO’nun profesyonel anlamda kurumsallaşmış odalardan biri olduğuna değinerek, “Oda ile yakın iş birliklerimiz devam etmektedir. Bunlardan da verim almakta ve fayda sağlamaktayız” dedi.

“YERLİ ÜRÜN KULLANIMINI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Muhtaroğlu son dönemde oda ile ilgili yaptıkları çalışmalar konusunda şunları söyledi:

“Yerli üretim ve yerli ürün kullanılmasına yönelik 10 tane 5 yıldızlı otelde, oda ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) ile yaptığımız çalışma sonucuna göre, yerli ürün kullanımı bu otellerde istenilen düzeyde değil. Bu analiz sonucunda ülkemizde yerli ürün tüketimini artırmak yönünde daha da çalışmalar yapacağız. Bu veriler de güncellenecek. Bunun yanında sanayi tesislerinin sayımında da oda ile çok yakın iş birliği içindeydik.

Milli gelir hesaplamalarında sanayi-imalat tesislerine yönelik anket çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada da odamızdan destek ve yardım görüyoruz. Özellikle anketlerin doldurulması konusunda bize büyük katkı sağlıyor.”

6 PROJEYE 114 MİLYON TL TEŞVİK… 92 YENİ İSTİHDAM

Ülkedeki özel sektör yatırımlarına uygulanan teşviklerden, sanayi sektörüne de katkı koyduklarını dile getiren Muhtaroğlu, “2018 yılı teşvik belgeleri dağıtımında 6 sanayi projemiz bizden teşvik almaya hak kazanmıştır. Bu teşviklerle sabit sermaye yatırımı anlamında bu tesislerin faaliyete geçmesiyle toplamda 114 milyon TL olacak. Bunun sonucunda da 92 yeni istihdam imkanı yaratılacak” diye konuştu.

AVUNDUK: “PLANLAMA VE ÖLÇÜLEBİLİRLİK…”

KTSO Başkanı Candan Avunduk ise konuşmasında, DPÖ’nün önemine işaret ederek, “Planlamanın, ölçülebilir değerlerin olmadığı bir ortamda, uzun vadeli programlar yapmak oldukça zor. Bu anlamda oda olarak DPÖ ile yapmış olduğumuz çalışmalar bizim açımızdan da önemi ve değerli” dedi.

Avunduk, şöyle konuştu:

“Özellikle son dönemde 5 yıldızlı otellerle yapmış olduğumuz çalışma Kıbrıslı sanayicilerin üretmiş olduğu ürünlerin, turizm teşviki alan işletmelerde ne kadar kullanıldığı ve ne kadar kullanılması gerektiği veya arzu edilen noktada olup olmadığı konularının ölçülebilmesi yönünde çok önemliydi. Bu nedenle KTOB ve DPÖ’ye teşekkür ederim.”

Ülke ekonomisinin kalkınması için kendilerine göre üç önemli nokta olduğunu kaydeden Avunduk, şu görüşleri ifade etti:

“Bunlardan biri orta vadeli program yapılması, ülke refah seviyesinin yükseltilmesi. Mal ve hizmet üretimine yönelik bir ekonomi oluşturulması için kısa, orta ve uzun vadede çalışmaların yapılması lazım. Bu anlamda DPÖ’nün 2019-2021 yılları arasında 3 yıllık planı kapsayan çalışması bizim için çok önemli ve değerli. KTSO olarak bu süreci yakından takip ediyoruz. Tabii bizim için Türkiye ile imzalanacak ekonomik programla eş zamanlı ve uyum içinde yürümesi önemlidir.

Ülkemizin istatistiki verilerinin oluşması lazım. Bu veriler güncel, bilimsel ve reel temellere dayanmalı. DPÖ’nün personel yönünde kıt kaynaklara sahip olduğu halde bunu en iyi şekilde yapabileceğine inanıyorum.

Kuzey Kıbrıs’ta üretimi olan ürünlerin teşvik kapsamında olmalı. Yurt içinden veya yurt dışından gelen yatırımcıların yerel üretimi olan ürünlerin kullandırılması yönünde teşvik edilmesi lazım. Tam tersi, yerel üretimi olan ürünlerin, ithal gelen ürünlerin teşvik kapsamı dışında tutulması Kıbrıslı sanayiciler açısından oldukça önemlidir. Çünkü turizm açısından bakacak olursak, ülkemizin denizini, kumunu, güneşini toprağını uzun vadeli kiralayarak ekonomik çıkar sağlattırıyorsak, onların da bizden burada üretilen ürünleri alınması yönünde DPÖ’nün hazırlayacağı teşvik programı çok önemlidir. Sizlerin de konuya bu açıdan baktığınızı biliyorum.”

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI