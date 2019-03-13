Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101697
ALTIN
229.670
DOLAR
5.4601
STERLİN
7.1906
EURO
6.1698
Güvenlik kamerası kazayı anbean kaydetti
GÜVENLİK KAMERASI KAZAYI ANBEAN KAYDETTİ
Uyuşturucu sattığı ileri sürülüyor
UYUŞTURUCU SATTIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR
Bebek , 4 yıl hapis yatacak
BEBEK, 4 YIL HAPİS YATACAK
Fuat Oktay KKTC’de
FUAT OKTAY KKTC’DE
banner306
Flaş Haber
BÜKE itiraf etti!...
Kapat

KTSO: “Ülkenin sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmesinin tek yolu daha fazla mal ve hizmet üretmek”

KTSO: “Ülkenin sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmesinin tek yolu daha fazla mal ve hizmet üretmek”

13 Mart 2019 Çarşamba 13:48
KTSO: “Ülkenin sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmesinin tek yolu daha fazla mal ve hizmet üretmek”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ülkenin sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmesinin tek yolunun daha fazla mal ve hizmet üretmek olduğunu vurguladı ve turizm sektöründe bir yandan yerel ürün tüketiminin artırılması sağlanırken, diğer taraftan sektörün daralma ve olası bir krize girmemesi için gerekli önlemlerin zamanında alınması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Otellerin daha uzun süre kapalı kaldığı, daha az turistin geldiği bir ortamda, yerli veya ithal daha az ürün tüketileceği, otel yatırımlarının önemli oranda duracağı unutulmamalıdır” denildi.

“OLUMUZ BİR GİDİŞAT VAR”

Sektör temsilcilerinin açıklamalarından ülkeye gelen turist sayısında ve otellerdeki konaklama istatistikleri açısından olumsuz bir gidişatın olduğunun anlaşıldığı görüşü yer alan açıklamada, bunun   Türkiye’de yaşanmakta olan daralma, turizm sektörüne yönelik desteklerin ödenmemesi ve özellikle Avrupa ülkelerinde tanıtım faaliyetlerinin yeterince yapılmamasından kaynaklandığı da ifade edildi.

Turizm sektöründe yaşanacak sıkıntıların, turizm sektörüne ürün sağlayan başta sanayi – tarım gibi üretim sektörleri olmak üzere, diğer hizmet sektörlerini de olumsuz yönde etkileyeceği kaydedilen açıklamada turizm sektöründen dolayı iç tüketimin azalması, üretilen ürünlerin tüketilememesi ve üretimin düşmesi, dolaylı olarak bazı alt sektörlerde yıkım etkisi yaratma potansiyeli taşıdığı uyarısında da bulunuldu.

Turizm sektöründe yerli ürün kullanımının artırılması konusunda KTSO’nun DPÖ ve Otelciler Birliği ile yaptığı çalışmalar bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Bu çalışmalar kapsamında; otellerimizin ülkemizde üretimi olan ürünleri, tesislerinde tüketmektedirler. Ancak bazı sektörlerde ve ürün bazlı çalışmalarda bu tüketimlerin  yeterli olmadığı,  bir kısmında çok düşük olduğu ve artırılması gerektiği görülmüştür. Bu tespitimize Otelciler Birliği’nin de bu konularda bizimle hem fikir olduklarına, iyi niyetli olarak bu yönde çalışmalara katkı sağladıklarına tanık olunmaktadır” ifadesi yer aldı.

“YERLİ ÜRÜN KULLANIMININ ARTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK VE ÖNLEMLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ BEKLENMEKTEDİR”

Hükümetin, turizm sektöründe yerli ürün kullanımının artırılması konusunda yaptığı açıklamaların yerli üreticilerde önemli bir motivasyon sağladığı ve bu söylemlerin icraata dönüştürülmesi konusunda irade gösterilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada “Gerek hükümet programında gerekse hükümetin kriz döneminde açıklamış olduğu turizm sektöründe yerli ürün kullanımın artırılmasına yönelik teşvik ve önlemlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Ktso
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 Mart dünya şiir gününde Girne Belediyesi’nden Cahit ve İslamoğlu onuruna etkinlik
21 Mart dünya şiir gününde Girne Belediyesi’nden Cahit ve İslamoğlu onuruna etkinlik
Cumhurbaşkanı Akıncı, Foder’in “Mimari Yansımalar” sergisinin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Foder’in “Mimari Yansımalar” sergisinin açılışını yaptı
Özçınar Avrupa Birliği Destek Ofisi ve Koordinasyon Merkezi yetkilileri ile biraraya geldi
Özçınar Avrupa Birliği Destek Ofisi ve Koordinasyon Merkezi yetkilileri ile biraraya geldi
Tüketiciler Derneği 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü etkinlikle kutlayacak
Tüketiciler Derneği 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü etkinlikle kutlayacak
Bağlıköy şehitleri anıldı
Bağlıköy şehitleri anıldı
İrsen Küçük defnedildi
İrsen Küçük defnedildi
Dev-iş: “Tutuklama, demokrasi ayıbı”
Dev-iş: “Tutuklama, demokrasi ayıbı”
Güvenlik kamerası kazayı anbean kaydetti
Güvenlik kamerası kazayı anbean kaydetti
Biyologlar Derneği’nden orkide gözlemi ve doğa yürüyüşü
Biyologlar Derneği’nden orkide gözlemi ve doğa yürüyüşü
Elcil: “Kitap ve yayın bulundurma ile ilgili “baskıyı” temel insan haklarına yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz”
Elcil: “Kitap ve yayın bulundurma ile ilgili “baskıyı” temel insan haklarına yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim