KTSO: “Ülkenin sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmesinin tek yolu daha fazla mal ve hizmet üretmek”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ülkenin sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmesinin tek yolunun daha fazla mal ve hizmet üretmek olduğunu vurguladı ve turizm sektöründe bir yandan yerel ürün tüketiminin artırılması sağlanırken, diğer taraftan sektörün daralma ve olası bir krize girmemesi için gerekli önlemlerin zamanında alınması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Otellerin daha uzun süre kapalı kaldığı, daha az turistin geldiği bir ortamda, yerli veya ithal daha az ürün tüketileceği, otel yatırımlarının önemli oranda duracağı unutulmamalıdır” denildi.

“OLUMUZ BİR GİDİŞAT VAR”

Sektör temsilcilerinin açıklamalarından ülkeye gelen turist sayısında ve otellerdeki konaklama istatistikleri açısından olumsuz bir gidişatın olduğunun anlaşıldığı görüşü yer alan açıklamada, bunun Türkiye’de yaşanmakta olan daralma, turizm sektörüne yönelik desteklerin ödenmemesi ve özellikle Avrupa ülkelerinde tanıtım faaliyetlerinin yeterince yapılmamasından kaynaklandığı da ifade edildi.

Turizm sektöründe yaşanacak sıkıntıların, turizm sektörüne ürün sağlayan başta sanayi – tarım gibi üretim sektörleri olmak üzere, diğer hizmet sektörlerini de olumsuz yönde etkileyeceği kaydedilen açıklamada turizm sektöründen dolayı iç tüketimin azalması, üretilen ürünlerin tüketilememesi ve üretimin düşmesi, dolaylı olarak bazı alt sektörlerde yıkım etkisi yaratma potansiyeli taşıdığı uyarısında da bulunuldu.

Turizm sektöründe yerli ürün kullanımının artırılması konusunda KTSO’nun DPÖ ve Otelciler Birliği ile yaptığı çalışmalar bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Bu çalışmalar kapsamında; otellerimizin ülkemizde üretimi olan ürünleri, tesislerinde tüketmektedirler. Ancak bazı sektörlerde ve ürün bazlı çalışmalarda bu tüketimlerin yeterli olmadığı, bir kısmında çok düşük olduğu ve artırılması gerektiği görülmüştür. Bu tespitimize Otelciler Birliği’nin de bu konularda bizimle hem fikir olduklarına, iyi niyetli olarak bu yönde çalışmalara katkı sağladıklarına tanık olunmaktadır” ifadesi yer aldı.

“YERLİ ÜRÜN KULLANIMININ ARTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK VE ÖNLEMLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ BEKLENMEKTEDİR”

Hükümetin, turizm sektöründe yerli ürün kullanımının artırılması konusunda yaptığı açıklamaların yerli üreticilerde önemli bir motivasyon sağladığı ve bu söylemlerin icraata dönüştürülmesi konusunda irade gösterilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada “Gerek hükümet programında gerekse hükümetin kriz döneminde açıklamış olduğu turizm sektöründe yerli ürün kullanımın artırılmasına yönelik teşvik ve önlemlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir” denildi.