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KTSO “Sanayi Bölgeleri Değerlendirme Toplantısı” düzenledi

KTSO “Sanayi Bölgeleri Değerlendirme Toplantısı” düzenledi

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:51
KTSO “Sanayi Bölgeleri Değerlendirme Toplantısı” düzenledi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda (KTSO), “Sanayi Bölgeleri Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

Sanayi Odası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, konferans salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kamu kuruluşlarıyla sanayi bölgeleri kiracıları katıldı.

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Toplantıya, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da  bürokratlarıyla birlikte 

Tolantının gündemini  Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) Yaşanan Sorunlar”, “OSB’lerde Sürdürülebilir Temizlik Hizmetlerinin Sağlanması”, “ OSB’lerde arsa/bina Talepleri” ve “Diğer Konular (Geniş Kapsamlı OSB Yasası Çalışması Konusunun Değerlendirilmesi, Özel OSB Konusunun Değerlendirilmesi” konu başlıklarının oluşturdu

KTSO Başkanı Candan Avunduk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, sanayi bölgelerinin sorunlarının aşılmasına yönelik başlatılan ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

 

Son Güncelleme: 11.09.2019 20:21
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