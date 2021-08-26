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KTSO: “PCR ve antijen testlerinin ücretli olması yönündeki karar acilen yeniden gözden geçirilmelidir”

26 Ağustos 2021 Perşembe 16:30
KTSO: “PCR ve antijen testlerinin ücretli olması yönündeki karar acilen yeniden gözden geçirilmelidir”

“POZİTİF VAKALARI ARTARKEN, PANDEMİ HASTANESİ DOLMUŞKEN,  SAĞLIK ÇALIŞANLARININ UYARILARI ORTADAYKEN BU KARARIN ALINMASI ANLAŞILIR DEĞİL”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), PCR ve antijen testlerinin ücretli olması yönündeki kararın acilen yeniden gözden geçirilerek, ücretsiz testlerin devam ettirilmesi ve aşılama politikalarına ağırlık verilmesini istedi.
KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, pozitif vakaların her geçen gün artması, salgının tırmanışının önüne bir türlü geçilememesi, pandemi hastanesinin dolması,  sağlık çalışanlarının uyarıları ortadayken, salgının tek kontrol noktası olan PCR ve antijen testlerinin ani bir kararla ücretli olmasının anlaşılır gibi olmadığını kaydedildi.

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Testlerin ücretli olmasının  kayıtsızlığı teşvik edeceği ifade edilen açıklamada, bu durum “bir el bombasının pimini çektikten sonra,  oturup yaratacağı tahribatı seyretmeye” benzetildi.
Testlerin ücretli olmasının ne ailelerin, ne de işletmelerin bütçelerinin başa çıkabileceği bir durum olduğu vurgulanan açıklamada “Bu belki devlet bütçesi açısından bir artı görülebilir ama yaratacağı kaosun daha büyük maliyetlere yol açacağı aşikardır” ifadeleri yer aldı.
Özel sektörün bir daha kapanma lüksü olmadığı kaydedilen açıklamada, “Çünkü alınan bu kararlar ülkedeki salgını kontrolsüzlüğe  teşvik ederken , başıboşluğa ve kaosa sürüklemekten başka işe yaramayacaktır” denildi.
 

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Son Güncelleme: 26.08.2021 16:55
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