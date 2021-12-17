banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Koronavirüse iki can daha!
Koronavirüse 2 can daha!
Kendi testini kendin yap!
Kendi testini kendin yap!
Alkollü sürücü yayaya çarptı
Alkollü sürücü yayaya çarptı
UBP'de neler oluyor?
UBP'de neler oluyor?
banner404
Flaş Haber
Koronavirüse iki can daha!
Kapat

KTSO: “Krizi, panik yapmadan koordinasyon ve iş birliği içinde yönetmeliyiz”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), krizin, panik yapmadan koordinasyon ve iş birliği içinde yönetilmesi gerektiğini kaydetti. 

17 Aralık 2021 Cuma 18:00
KTSO: “Krizi, panik yapmadan koordinasyon ve iş birliği içinde yönetmeliyiz”

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, ekonomik krizde alınabilecek önlemler konusunda Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yapılmak olunduğu ve ekonomik örgütlerle birlikte çalışmalara devam edildiği belirtildi. 
Hükümetten hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik faiz destekli kredi programı, üretimde kullanılan elektrik ve LPG’de vergi indirimleri, hammadde ithalatına KDV muafiyeti ve yerelde üretilen temel ürünlerde KDV indirimi gibi eylemelerin hükümet tarafından yürürlüğe konmasının talep edildiği anımsatıldı. 
Covid-19 pandemisinin yanı sıra, Türk Lirası’ndaki astronomik değer kaybının üretim girdi maliyetlerini alt üst ettiği, hammadde tedarikinde aksamalara neden olduğu belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkının alım gücünün yok olduğu bir ortamda, hükümetin ilgili ekonomik örgütlerle istişare içerisinde ve doğru zamanda radikal kararlar almasına ihtiyaç duyulmakta olunduğu kaydedildi.  

banner341
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Sanayi Odası olarak bu süreçte, panik yapmadan, koordinasyon ve işbirliği içerisinde hareket etmemiz gerektiğine inanmaktayız. Geçirdiğimiz bu zor günlerde, halkımızın daha fazla alım gücünün düşmemesi, üretimin devamı ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalarda her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğimizi belirtiriz.”
 

banner360
Son Güncelleme: 18.12.2021 02:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de son 24 saatte 2 yeni can kaybı, 147 yeni vaka
KKTC’de son 24 saatte 2 yeni can kaybı, 147 yeni vaka
GAÜ Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksek Okulu kariyer günleri düzenledi
GAÜ Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksek Okulu kariyer günleri düzenledi
Cumhurbaşkanı Tatar, İlke Numan için taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar, İlke Numan için taziye mesajı yayımladı
Erhürman: “Ülke ekonomik darboğazın eşiğinde”
Erhürman: “Ülke ekonomik darboğazın eşiğinde”
YKP “Seçim müdahalelerine ihbar hattı” oluşturduğunu açıkladı
YKP “Seçim müdahalelerine ihbar hattı” oluşturduğunu açıkladı
Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak
Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak
Yağış miktarları
Yağış miktarları
HP sendikaları ziyaret ediyor
HP sendikaları ziyaret ediyor
Ciğerimiz yandı!
Ciğerimiz yandı!
Çakıcı zamlar ve döviz kurlarındaki artışı değerlendirdi
Çakıcı zamlar ve döviz kurlarındaki artışı değerlendirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim