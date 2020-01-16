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KTSO ile KTEZO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) arasında KKTC ekonomisinin üretime dayalı bir ekonomik modele geçmesinin sağlanması, üretim sektörlerinin sorunlarına ortak çözümler bulunması, korunması, geliştirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

KTSO ile KTEZO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) arasında KKTC ekonomisinin üretime dayalı bir ekonomik modele geçmesinin sağlanması, üretim sektörlerinin sorunlarına ortak çözümler bulunması, korunması, geliştirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

16 Ocak 2020 Perşembe 09:34
KTSO ile KTEZO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Sanayi Odası’ndan verilen bilgiye göre, KTSO’da yer alan protokol imza töreninde her iki odanın yönetim kurulları da hazır bulundu.
Protokol, kurumlar arasında ortak çalışmalar için KTEZO ile KTSO’nun yapacağı ortak çalışmaları düzenlemeyi de içeriyor.

AVUNDUK

İmza töreninde konuşan KTSO Başkanı Candan Avunduk, “Emeği ve sanatı-zanaatı ile yaşamını kazanmaya çalışan esnaf ve zanaatkârların ülke ekonomisi içerisinde çok önemli bir yeri vardır ve mihenk taşlarından biridir. Toplumsal motivasyonun yükseltildiği çekirdek ekonomik zümre olan esnaf ve zanaatkârlar, ülke ekonomisi içerisinde hak ettiği yeri bulmalıdır. Esnafın ihtiyaçları belirlenmeli, rasyonel çözümler üretilmeli ve refah düzeyi yükseltilmelidir.” dedi.

KTSO’nun daima üreticinin emekçinin yanında bir tavır sergilemiş ve gereğini de yerine getirmiş olduğunu kaydeden Avunduk, bununla birlikte yaşam kavgası veren ekonomik örgütlerin gelişmesi ve güçlenmesi için var gücüyle çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Candan Avunduk, iş birliği protokolü ile sanayiciye ve ülkeye önemli katkılar sağlanacağının altını çizdi ve ilerleyen zaman içerisinde gelişecek iş birliğinin, kendilerini daha iyi noktalara taşıyacağını söyledi.

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KANBER

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ise oda olarak aynı duyarlılığı göstereceklerini ifade ederek, “Esnaf, zanaatkâr ve sanayiciler üretimde zaten iç içedir. Bu protokolle bu birlikteliği daha iyiye götüreceğimize inanıyorum” dedi.

Kanber, ülke ekonomisinin üretime dayalı, standardı ve katma değeri yüksek bir modele geçmesinin bir şart olduğunu söyledi. 

Konuşmasının devamında bunun yolunun dayanışma, iş birliği olduğunu kaydeden Mahmut Kanber, yolun mesleki eğitimden geçtiğini, kümelenmeye ve istihdamın artırılmasına kadar her alanda çalışmak gerektiğini vurguladı. 

Kanber “Oda üstlendiği sorumluluk ve aldığı risklerle gerek istihdamın artırılması, gerekse üretim ve pazarlama kooperatifleri ile üretimi büyütmek için çalışırken diğer yandan da sektörler ve örgütler arası dayanışmayı sağlamaya çalışmaktadır. Bu protokol da bunun örneğidir” ifadelerini kullandı.  

Konuşmaların ardından her iki oda başkanı, iş birliği protokolüne imza koydu. 

Son Güncelleme: 16.01.2020 12:47
Anahtar Kelimeler:
KTSO Ile KTEZO Arasında Işbirliği Protokolü
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