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KTSO: "Geri dönüşüm tesislerine destek verilsin"

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), yazılı açıklama yaptı..

03 Mart 2021 Çarşamba 14:00
KTSO: "Geri dönüşüm tesislerine destek verilsin"
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Konuyla ilgili KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, geri dönüşümün ekonomi bakımından ülke kaynaklarının korunması için de önemli olduğu kaydedildi. 
“Gerek yurt dışından gelen ve gerekse de yurt içende üretilen geri dönüşüm özellikli ambalajların yeniden ekonominin çarklarına dahil edilmesi gerek” denilen açıklamada, ülkede bu alanda faaliyet gösteren firmalar olduğuna işaret edildi, “Ancak maalesef bizi yönetenler çok önemli bir misyonu yerine getiren bu işletmelere gereken desteği vermekten uzaktır” ifadelerine yer verildi.
Naylon poşet konusunda alınan tedbirlere işaret edilerek “naylon poşet ve benzerlerini geri dönüştürüp tekrar ekonomiye kazandıran işletmelere hükümetten gereken destek ve yapıcı yaklaşımları görememektedirler” denilen açıklama şöyle devam etti:
“Bugün yurt dışına hammadde alımı için binlerce dolar para çıkmasını önleyen bu tesisler, çevre temizliğine katkıda bulundukları gibi, daha uygun maliyetli dönüştürülmüş ürünleri tüketiciye sunma gayreti içinde. Ancak bu gayreti takdir eden veya gayret gösteren bir hükümet yok.

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Hükümet konuya çevre ve geri dönüşüm yönünden bakmak yerine, bu tesisleri de sıradan görerek, gerekli ilgiyi göstermemektedir. Halbuki gelişmiş ülkelerin ve toplumların büyük hassasiyet gösterdiği çevre ve geri dönüşüm konularına hükümetler büyük özen gösteriyor.”
Açıklamada bu tip çalışma yapan tesislere en üst seviyede destek verilmesi istendi.

 

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Son Güncelleme: 03.03.2021 15:08
Anahtar Kelimeler:
Geri Dönüşüm Tesislerine DestekKtso
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