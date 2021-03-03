KTSO: "Geri dönüşüm tesislerine destek verilsin"

Konuyla ilgili KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, geri dönüşümün ekonomi bakımından ülke kaynaklarının korunması için de önemli olduğu kaydedildi.

“Gerek yurt dışından gelen ve gerekse de yurt içende üretilen geri dönüşüm özellikli ambalajların yeniden ekonominin çarklarına dahil edilmesi gerek” denilen açıklamada, ülkede bu alanda faaliyet gösteren firmalar olduğuna işaret edildi, “Ancak maalesef bizi yönetenler çok önemli bir misyonu yerine getiren bu işletmelere gereken desteği vermekten uzaktır” ifadelerine yer verildi.

Naylon poşet konusunda alınan tedbirlere işaret edilerek “naylon poşet ve benzerlerini geri dönüştürüp tekrar ekonomiye kazandıran işletmelere hükümetten gereken destek ve yapıcı yaklaşımları görememektedirler” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Bugün yurt dışına hammadde alımı için binlerce dolar para çıkmasını önleyen bu tesisler, çevre temizliğine katkıda bulundukları gibi, daha uygun maliyetli dönüştürülmüş ürünleri tüketiciye sunma gayreti içinde. Ancak bu gayreti takdir eden veya gayret gösteren bir hükümet yok.



Açıklamada bu tip çalışma yapan tesislere en üst seviyede destek verilmesi istendi.



