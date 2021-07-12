KTSO Genç Profesyoneller, yeni yönetim kurulunu belirledi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genç Profesyoneller Platformu, 6 Temmuz 2021’de, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdikleri 9. Olağan Genel Kurul’da yeni yönetim kurulunu belirledi.

Verilen bilgiye göre, yeni dönemde yönetim kurulunda Nurettin Ruso, Yusuf Tekinay, Can Özgün Sayı, Narden Sonel, Fezel Nizam, Savaş Bağkur, Ahmet Tokatlıoğlu, Oytun Sonel ve Ali Çaluda iki yıl boyunca görev yapacak.

Genel kurulda söz alan 2021-2023 dönemi Yönetim Kurulu Başkan Adayı Nurettin Ruso, üniversiteler ile Kıbrıs Türk sanayisini reel anlamda yaklaştıracak, Genç Örgütler Platformu'nu canlandıracak, güncel ekonomik sıkıntılara Bakanlıklar ve Sivil Toplum Örgütleri ile görüşerek çözümler geliştirecek, genç girişimciler arasında yeni ticari bağlantılar yaratacak projelerini üyeler ile paylaştı.



Genel kurula KTSO Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Genel kurulda konuşma yapan KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, yeni KTSO Genç Profesyoneller Platformu Başkanı ve Yönetim Kurulu'na açık desteğini ve başarı dileklerini iletti.Kıbrıs Türk Sanayi Odası bünyesi altında faaliyet gösteren Genç Profesyoneller Platformu, iş ve sosyal ağ oluşturma, profesyonel ve kişisel gelişime katkıda bulunma ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirme amaçları doğrultusunda Mayıs 2010 tarihinden beri faaliyet gösteriyor. 20-40 yaş arası tüm sektörlerden bireylerin üye olabildiği Genç Profesyoneller’in, 9 kişilik yönetim kurulu; 4 sanayici üye, 3 özel sektör üyesi ve 2 yedek üyeden oluşuyor.