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KTSO'dan büyük bir organize sanayi bölgesi için girişim

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, geleceğe yönelik sanayi yatırım ihtiyacının karşılanması için büyük bir organize sanayi bölgesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Oda olarak Güvercinlik bölgesinde belirlenen yaklaşık 150 hektarlık alanın sanayi sektörüne kazandırılmasını sağlayacak girişimleri yaptıklarını açıkladı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:45
KTSO'dan büyük bir organize sanayi bölgesi için girişim
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KTSO Başkanı Candan Avunduk, KKTC’de şehir içerisinde kalmış sanayi faaliyetlerinin düzenlenmesi, orta ve büyük ölçekli sanayi yatırımlarına yer bulmakta yaşanan sıkıntıların aşılması ve geleceğe yönelik sanayi yatırım ihtiyacının karşılanması için büyük bir organize sanayi bölgesi alanına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Avunduk, “Bu gerekçelerle, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak 2009 yılından başlayarak, ilgili paydaşlarla birlikte büyük bir OSB alanın belirlenmesi amacıyla ciddi çalışmalar yapılmıştır. Son olarak Güvercinlik bölgesinde belirlenen yaklaşık 150 hektarlık alanın sanayi sektörümüze kazandırılmasını sağlayacak girişimler Odamız tarafından yapılmıştır” dedi.
Avunduk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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“Bölgenin Gazimağusa –Lefkoşa anayolu yakınında olması, elektrik, su ve kanalizasyon alt yapıları açısından çok daha iyi bir konumda olması ve en önemlisi yerleşim alanlarıyla temas etmemesi büyük avantaj olarak değerlendirilmektedir.  
Bu konu KKTC –TC Yatırım Danışma Kurulu’nda ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay ile yapılan ve Odamızın da katıldığı toplantılarda da gündeme getirilmiştir.  Ayrıca iki ülke arasında imzalanan ekonomik iş birliği programında da Güvercinlik Büyük organize sanayi bölgesine altyapı için kaynak yaratılması da sağlanmıştır.
Odamız, Kıbrıs Türk sanayisinin geleceği olarak gördüğü bu projenin, diğer organize sanayi bölgeleri gibi, siyasi rant mekanizmaları yaratıldığı bölgeler olmasına veya sanayi faaliyetleri dışında kullanılmasına geçit vermeyeceğimizin altını çizerek tüm ilgililere tekrardan belirtmek istiyoruz.”
 

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Son Güncelleme: 06.05.2021 12:11
Anahtar Kelimeler:
Sanayi BölgesiCandan AvundukKtso
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