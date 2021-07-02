banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
banner376

KTSO Başkanı Kamacıoğlu, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığına seçilen Ali Kamacıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

02 Temmuz 2021 Cuma 15:00
KTSO Başkanı Kamacıoğlu, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, KKTC'nin Türkiye için öneminin çok büyük olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla KKTC'nin yanında yer aldığını vurguladı.

Kıbrıs'ın ekonomik ve sosyal gelişimi için her türlü çalışmayı Oda olarak desteklediklerini bildiren Baran, "KKTC'nin her zaman yanındayız. Ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik her türlü çalışmada yer aldık ve almayı da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

banner341
KTSO Başkanı Kamacıoğlu da yeni yönetim olarak heyecanla göreve başladıklarını, hedeflerinin KKTC'nin ihracatını artırmak olduğunu belirtti.

Kamacıoğlu, ATO'nun bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

banner360
Son Güncelleme: 02.07.2021 15:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi Gençlik Platformu “Çöp bizim sorumluluk kimin?“ sloganıyla temizlik etkinliği düzenliyor
Girne Belediyesi Gençlik Platformu “Çöp bizim sorumluluk kimin?“ sloganıyla temizlik etkinliği düzenliyor
103 öğretmen yer değişiyor
103 öğretmen yer değişiyor
Gıda analiz sonuçları
Gıda analiz sonuçları
BKP, Akel’in 23. Olağan Kongresi'ne katıldı
BKP, Akel’in 23. Olağan Kongresi'ne katıldı
Tatar: Turizmde çok yol alındı, alınmaya da devam edilecek
Tatar: Turizmde çok yol alındı, alınmaya da devam edilecek
Hava sıcaklığı 36-39 derece dolaylarında olacak
Hava sıcaklığı 36-39 derece dolaylarında olacak
KTOEÖS: “Amacımız, okullarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüz yüze eğitime başlaması“
KTOEÖS: “Amacımız, okullarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüz yüze eğitime başlaması“
Başbakan Saner,KKTC Müsiad ve TC Müsiad İstanbul heyetini kabul etti
Başbakan Saner,KKTC Müsiad ve TC Müsiad İstanbul heyetini kabul etti
Kuir Kıbrıs Derneği, Lgbti+ Fiziksel Sağlığı Kitapçığı yayımladı
Kuir Kıbrıs Derneği, Lgbti+ Fiziksel Sağlığı Kitapçığı yayımladı
Sönmezliler Ocağı Başkanı Esenyel’den polise kutlama mesajı
Sönmezliler Ocağı Başkanı Esenyel’den polise kutlama mesajı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim