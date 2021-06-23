banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akaryakıta zam yapılmayacak!
Akaryakıta zam yapılmayacak!
Pandeminin merkezindekiler bilime ne kattı?
Pandeminin merkezindekiler bilime ne kattı?
15 ayın hesabını kim verecek!
15 ayın hesabını kim verecek!
23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
banner376
Flaş Haber
Erhürman'ın mutlu günü
Kapat

KTSO: “Aşılama süreci hızlı şekilde tamamlanmalıdır!”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), aşılama sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti.

23 Haziran 2021 Çarşamba 12:15
KTSO: “Aşılama süreci hızlı şekilde tamamlanmalıdır!”
banner337

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, “COVİD-19 ile mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nden bu hafta içerisinde 100 bin Sinovac aşısının ülkemize gelecek olmasından büyük memnuniyet duymaktayız” denildi. 

Bu aşılarla birlikte, KKTC nüfusunun aşılanması sürecinde önemli bir mesafe kat edileceği ve 20 yaş üstü bireylerin önemli bir bölümünün aşılanmasının sağlanacağı belirtilen açıklamada,   
KTSO olarak, tüm halkın en kısa sürede aşı olma konusunda teşvik ederken, aşılanmanın daha hızlı yapılabilmesi ve aşılama konusunda yığılmaların engellenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı’nın aşı merkezleri sayısının artırılması kararını destekledikleri kaydedildi.

banner341
Giriş kapılarında geçişlerin daha da kolaylaştırılması, turizm sektöründe açılımların genişletilmesi ve yükseköğrenim sektöründe yüz yüze eğitimin etkin bir şekilde uygulanması için KKTC’de 20 yaş üzerindeki tüm bireylerin aşılanmasının sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, ancak bu şekilde ekonominin  yeniden canlandırılabileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pandeminin en başından beri yanımızda olan anavatan Türkiye’mizin bugüne kadar sağlık altyapımızın geliştirilmesi için verdiği destekler ve sağladığı aşılar neticesinde salgının sağlık boyutundaki etkilerinin minimize edilmesi ve can kaybının azaltılması mümkün olabilmiştir. Bizlere düşen, sağlık alanında elde edilen başarının ekonomik hayata da yansıyabilmesi için aşılama programına taviz vermeden devam ederek, toplumumuzun ivedilikle aşılanmasını sağlamaktır.”

 

banner360
Son Güncelleme: 23.06.2021 12:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda toplantı
Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda toplantı
UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK Akreditasyon Sertifikası sahibi oldu
UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK Akreditasyon Sertifikası sahibi oldu
Özyiğit: “Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturacak siyasetlere ihtiyaç var”
Özyiğit: “Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturacak siyasetlere ihtiyaç var”
Sos Çocukköyü’nden bayramda “Çocukların her günü bayram olsun” kampanyası
Sos Çocukköyü’nden bayramda “Çocukların her günü bayram olsun” kampanyası
Avrupa Çevre Ajansı'nın katılımıyla online etkinlik
Avrupa Çevre Ajansı'nın katılımıyla online etkinlik
Kar-iş, toplu taşıma fiyatlarının güncellenmesini talep etti
Kar-iş, toplu taşıma fiyatlarının güncellenmesini talep etti
Erhürman'ın mutlu günü
Erhürman'ın mutlu günü
24 sendikadan hükümete muhtıra
24 sendikadan hükümete muhtıra
1. Müzikal ve Müzikli Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması sonuçlandı
1. Müzikal ve Müzikli Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması sonuçlandı
Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği, TÜK ve Cyprochips arasındaki protokol bu yıl tekrardan imzalandı
Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği, TÜK ve Cyprochips arasındaki protokol bu yıl tekrardan imzalandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim