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KTSO: “Asgari ücreti değil, ülkedeki ortalama ücreti artırmak hedef olmalıdır”

05 Ocak 2023 Perşembe 16:33
KTSO: “Asgari ücreti değil, ülkedeki ortalama ücreti artırmak hedef olmalıdır”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), asgari ücreti değil, ülkedeki ortalama ücreti artırmanın hedef olması gerektiğini vurguladı ve gelirlerin adaletsiz dağılımının önüne geçmek ve asgari ücretle çalışanların ücretlerinin vergiden muaf tutulması için gerekli yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı.

KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, çalışanların alım gücünün enflasyon karşısında her zaman korunması gerektiği vurgulandı ve “Asgari ücret üzerinden kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak kabul edebileceğimiz bir durum değildir” denildi.

KKTC’de sigorta prim teşviklerinin yıllardır farklı şekillerde ve farklı kapsamlarda uygulandığı ifade edilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

“2020, 2021 ve 2022 yıllarında pandeminin istihdam üzerinde yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla istihdam teşvikleri hemen hemen tüm sektörlere uygulanmıştır. Ancak geldiğimiz aşamada bunun artık değişmesi ve bu şekli ile devam etmemesi gerekmektedir.

Gelişen sanayi sektörü bir ülkenin ödemeler dengesinin düzelmesinde,  ek gelir yaratılmasında dolayısıyla ülke döviz gelirinin arttırılmasında, bağlantılı olduğu diğer birçok sektörün hareketlenmesinde altyapı ve üstyapı yatırımlarının arttırılmasında ve en önemlisi istihdam olanaklarının yaratılarak işsizlik probleminin yükünün azaltılmasında önemli etkilere sahiptir”.

İstihdam teşvik politikaları belirlenirken üreten ve üretici kesimlerin daha fazla desteklenmesinin kaçınılmaz olduğu dile getirilen açıklamada, “Ancak bu şekilde ülkede istihdamın devamı ve artırılması sağlanarak ülke ekonomisine katma değer yaratabileceğiz” denildi.

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