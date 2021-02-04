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KTSO: “Acil ekonomik tedbirler son derece yetersizdir”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), hükümet tarafından açıklanan “acil ekonomik tedbirlerin” son derece yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

04 Şubat 2021 Perşembe 12:00
KTSO: “Acil ekonomik tedbirler son derece yetersizdir”
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KTSO yazılı açıklamasında, hükümet tarafından açıklanan tedbirlerin “büyük bir hayal kırıklığı” yarattığını ifade ileri sürülerek, kapalı olunan sürenin toplamda bir aya yakın olacağına dikkat çekildi.

Sosyal Sigorta desteğinin 10 kişi üzerinde istihdam yaratan işletmelere en az yüzde 50 oranında azaltılmasının istihdamın devamına vurulmuş büyük bir darbe olduğu değerlendirmesinde bulunan Oda, şunları kaydetti:

“Sorarız sizlere; pandeminin yıkıcı etkisi azaldı mı? Ya da pandemi bitti de bizim mi haberimiz yok? Bir önceki hükümetin Haziran 2021 yılına kadar vermeyi taahhüt ettiği bir desteğin kaldırılması kabul edilemezdir.

Sosyal Sigorta desteğinin tüm sanayi sektörü için devam ettirilmemesi durumunda, istihdamın korunmasına yönelik politikalar çökecektir. İşçilerimizi sokağa mı terk ettireceksiniz? İşsiz ve aşsız mı bırakacaksınız? İstihdam düşmanlığı yapıyorsunuz. Sanayi sektörünün bu şekilde ayakta kalması mümkün olmayacaktır. Bizleri batıramamıştınız ama tebrik ederiz bunu artık başarabilirsiniz…

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Çek ödemelerinde yaşanabilecek sorunların piyasada ciddi bir nakit sıkışıklığı yaratacağı ve birçok işletmenin iflas etmesine neden olabileceği de unutulmamalıdır. Finansman sorunları nasıl çözülebilecek, konuyla ilgili hiçbir tedbirin belirtilmemesi hayret vericidir.

Şubat ayında sanayi sektöründe ciddi oranda kapalı işletmeler varken, elektrik teşviklerinin sadece mart ayına kadar yapılacağının ifade edilmesi, yıl sonuna kadar devam ettirilmesi gereken desteğin sadece iki ay gibi kısa bir süre için geçerli olacağı anlamı taşımaktadır . Şubat ayını kapalı geçireceğimize göre Sn. Başbakan ve bakanlar nasıl 3 ay destek verdiklerini söyleyebilirler anlamakta zorlanıyoruz. Hesapta mı bilmiyorlar? Hani her işin başı üretimdi. Hani bu pandemi döneminde yerel üretimin değerini anlamıştınız. Üretime verilen değer sadece sözde kaldı.

Hükümet edenlerin yaptığı eldekini, avuçtakini -kaynaklarını- usulüne uygun veya değil bir dağıtım yapmasından öteye gitmeyecek bir pakettir önümüze konulan. Hiçbir rasyonel dayanak ya da görüş bulunmamaktadır.

Hükümetin kaynak bulamaması, kaynak olmadığı yönündeki açıklamaları kabul edilmezdir. Hükümetin görevi mazeret bulmak değil, çözüm yaratmak olmalıdır.”

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Son Güncelleme: 04.02.2021 13:09
Anahtar Kelimeler:
Acil Ekonomik TedbirlerKtso
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