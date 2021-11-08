KTSO, 3. Liderlik Akademisi'ne katıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Sn. Ali Kamacıoğlu, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Liderlik Akademisi Etkinliği’nde konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlik, 5-7 Kasım 2021 tarihleri arasında, Girne Acapulco Hotel’de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da açılış konuşmalarını yaptığı programa, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran gibi isimlerin yanı sıra, 27 farklı ticaret ve sanayi odası başkanları da katılım gösterdi. Türkiye’nin çeşitli illerinden odalar birliği meclis başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler ve akademisyenler katıldı.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019 yılında üniversite-sanayi iş birliğini arttırmak için düzenlenmeye başlayan Liderlik Akademisi Etkinliği’nde, katılımcılar üç gün boyunca akademik ve sosyal etkinliklere katılarak mesleki ve kişisel bilgi birikimlerini arttırma, beşeri ve sosyal sermayelerine yatırım yapma imkanı buldu.