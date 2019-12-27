KTSO: “2019 yılı zorlu bir yıl oldu”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 2019 yılının, 2018 yılında başlayan ekonomik krizin etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği zorlu bir yıl olduğunu belirterek, 2019 yılında yaşanan ekonomik olumsuzluklara örnekler verirken yeni yıla yönelik önerilerde de bulundu.

Sanayi Odası’nın2020 yılı içerisinde önem verilmesi gereken hususlar listesinin başında, “Siyasette istikrar sağlanması ve erken seçim yapılmaması” yer alıyor.

KTSO yayınladığı 2020 yılı mesajında, “özellikle Türkiye’ye yapılan ihracatın düşmesi, sanayi sektöründe girdi maliyetlerinin yüksek seyretmesi ve ithalatın yaratmış olduğu haksız rekabet, 2019 yılında sanayi sektörümüzü olumsuz etkilemiştir” dedi.

Bununla birlikte, 2019 yılı içerisinde iki farklı hükümetin kurulmuş olmasının ve Cumhurbaşkanlığı’na yönelik seçim çalışmalarının çok erken başlatılmış olmasının, KKTC’de siyasi istikrarsızlığı artıran önemli faktörler olduğunu belirten KTSO, TC ile 2019 yılı için protokol imzalanmasına rağmen, bazı desteklerin halen serbest bırakılamamasının ve 2020-2022 yılları için protokolün ne zaman imzalanacağının belli olmamasının, ekonomik belirsizliğin de artmasına neden olduğunu kaydetti.

KTSO, “ayrıca hükümetin ve Cumhuriyet Meclisi’nin, ülkemizin acilen ihtiyaç duyduğu kamu reformu ve yerel yönetimler reformu gibi konulara gereken önemi vermemesi de büyük bir eksiklik olarak ortaya çıktı” dedi.

Tüm bu ekonomik olumsuzluklara ilave olarak sosyal açıdan tüm toplumda derin yaralar açan yol kazaları ve sel felaketleri ile ilgili yeterince önlem alınamamasının da kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren KTSO, tüm bu olumsuzluklara rağmen, 2019 yılı içerisinde Güney Kıbrıs’tan geçişlerin artmaya devam etmesi, döviz kurlarında yüksek dalgalanmaların olmaması ve faiz oranlarının düşmesinin ekonomiye olumlu etkilerini de atlayamayacaklarını belirtti.

Ayrıca bazı uluslararası alanlarda Kıbrıslı Türklerin bireysel başarılarının iyi bir moral kaynağı olduğunu da ifade eden KTSO, Sanayi Odası olarak 2020 yılı içerisinde önem verilmesi gereken hususları da sıraladı.

KTSO’nun önem verilmesi gereken hususlar listesi şöyle;

“1.Siyasette İstikrar Sağlanması ve Erken Seçim Yapılmaması: Hükümetin, ülkede erken seçimlerin yaratmakta olduğu sosyal ve ekonomik tahribatı dikkate alan bir bilinç içerisinde hareket etmesi gerekmektedir.

2.Cumhurbaşkanlığı Seçimi Nedeniyle Hükümet Ve Meclis Çalışmalarının Aksamaması: seçim yasakları nedeniyle bazı alanlarda çalışmaların aksaması beklenmektedir. Bununla birlikte hükümetin ve Meclisin seçim dönemi boyunca düzenli toplanması sağlanmalı ve milletvekilleri bu bilinç içerisinde hareket etmelidir.

3.Toplumsal Gerginlikten Uzak Durulması: gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince, gerekse sonrasında siyasetçilerin toplumsal gerginlik yaratacak söylem ve eylemlerden uzak durması gerekmektedir.

4.Türkiye ile İlişkilerin Sağlıklı ve Sürdürülebilir Çerçevede Devam Edilmesinin Sağlanması: TC-KKTC arasındaki ekonomik programların etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması ve TC-KKTC arasında gerginlik yaratmayacak şekilde siyasi ilişkilerin devam ettirilmesi büyük önem arz etmektedir.

5.Kıbrıs Sorunun Çözümüne Yönelik Yapıcı ve Sonuç Odaklı Yaklaşım Sergilenmesi: 1968 yılında Beyrut’ta Denktaş-Klerides tarafından başlatılan ve günümüze kadar devam eden Kıbrıs sorununun mevcut müzakere yöntemiyle nihai bir sonuç alınamadığı ortadır. Bu gerçekler ışığında, bundan sonraki süreçlerin daha yapıcı ve sonuç odaklı başlatılması ve proaktif girişim sergilenmesi gerekmektedir.

6.Yapısal Reformların Yapılması: Özellikle Kamu ve Yerel Yönetimlerin reformuyla ilgili yasaların Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmesi ve 2020 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi hedeflenmelidir.

7.Anayasa Değişikliği için İnisiyatif Kurulması: Yargının talep ettiği değişikliklerin referanduma götürülmesi, siyasi istikrarsızlık sağlamayacak bir yürütme sistemi için toplumsal mutabakat sağlanması, 2020 yılı içerisinde önceliklendirilmelidir.

8.Enerji Sektörünün Sürdürülebilir Bir Yapıya Kavuşması: TC’den enterkonnekte projesi için ihaleye çıkılması, daha fazla Yenilenebilir Enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi, Enerji piyasasını düzenleyip denetleyecek bir kurulun oluşturulması, enerji verimliliği uygulamalarını yaygınlaştırılması ve nihayetinde daha verimli, çevreci ve en uygun maliyette üretim yapan bir enerji sektörünün kurulmasına imkan sağlayacak reformların 2020 yılı içerisinde başlatılması gerekmektedir.

9.Organize Sanayi Bölgeleri Mevzuatı ve Altyapılarının Tamamlanması: Hazırlanan yasa tasarısının hayata geçirilmesi suretiyle, OSB’lerin kendi kendini yönetmesini ve OSB’lerin altyapı ihtiyaçlarının en kısa sürede tamamlanması sağlanmalıdır.”