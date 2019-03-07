KTSÇHB, Sağlık Bakanı Besim’e çağrı yaptı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Sağlık Bakanı Filiz Besim’e “yasal zemine dönme” çağrısı yaptı.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, daha önce birlik olarak yaptıkları açıklamalarla Sağlık Bakanı Besim’in açıklamalarını eleştirdiklerini, sağlığı bağlı olduğu hukuk devletinin yasaları ile yönetmesi gerektiğini belirttiklerini savundu.

Gardiyanoğlu, KTSÇHB yönetim kurulunun talebiyle bir tasdik memurunun doktorların 13.00-14.00 arası poliklinikte bulunmadıklarını tespit ettiğini ileri sürerek, tutanağı basına da dağıttı ve Besim’in bu konuda kamuoyuna açıklama yapmasını istedi.



