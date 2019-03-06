KTSÇHB, Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu başkanı Örs’ten dilekçenin yeniden gözden geçirilmesini istedi

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu Başkanı Örs’ten, KTSÇHB’nin 22 Şubat’ta gönderdiği dilekçeyi “tekrar, yasalara hakim bakanlık çalışanları ile” gözden geçirmesini talep etti.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, KTSÇHB Yönetim Kurulu ve Özel Sağlık Hizmetleri Kurulunun bir üyesi olarak, 22 Şubat tarihinde Kurul Başkanı Örs’e gönderdikleri yazıda, yasal sorumluluğunu hatırlattıklarını ve gereğini yapmasını talep ettiklerini, yazının hemen akabinde 25 Şubat’ta Örs imzalı bir yazının özel sağlık kuruluşlarına gönderildiğini kaydetti.

Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu Başkanı Umure Örs’ün 25 Şubat’ta özel sağlık kuruluşlarına gönderdiği yazının içeriğini eleştiren Gardiyanoğlu,

Örs’ün gönderdiği yazıda ’özel hasta bakma hakkı’’ ifadesi yer aldığını, oysa, Anayasa Mahkemesi’nin Nisan 2018 tarihinde aldığı kararda, kamu hekimlerinin özel hasta bakamayacağına, hiçbir şekilde kendi nam ve hesaplarına ücret tahsil edemeyeceğine karar verip “özel” kelimesini Anayasa’ya aykırı bulduğunu hatırlattı.

Gardiyanoğlu, Örs’ün gönderdiği yazının çok acele ya da konuya hakim olmadan yazıldığını iddia ederek, yazının ikinci satırının başında virgülden sonra ‘’özel Sağlık Kuruluşunun/ Biriminin’’ ve devamında yazılanlarda bir anlam bütünlüğü olmadığını ileri sürdü.

Gardiyanoğlu, Örs’ten, protokolleri hangi yasal mevzuata dayanarak yenileyeceğini kamuoyuna açıklamasını isteyerek, tüzüğün hiçbir yasal dayanağı olmadığını savundu.

Gardiyanoğlu, “Buna rağmen niye yasa dışı olarak hala protokol yapmak için özel sağlık kuruluşlarına çağrı yapıyorsunuz?” diye sordu.



