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KTSAI “system Error”❌ açıklamasında bulundu

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi, bir yıldır işlerinin olmadığına dikkat çekerek, “System Error”❌ açıklamasında bulundu.

06 Nisan 2021 Salı 13:30
KTSAI “system Error”❌ açıklamasında bulundu
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Bir yıldır işleri olmadığını, iş olmayınca paranın da olmadığı, para olmayınca aşın da olmadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ama bunu kimseye anlatamadık. Hükümet edenlere tekrar tekrar soruyoruz: Bizim işimiz olmadığından haberiniz yok mu ki bizlerden sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını yapmamızı bekliyorsunuz? Haberiniz yok mu ki dağ gibi borçlar birikti... Bizim bunları ödeyecek gelirimiz yoktur. Bunu anlamanız için daha ne yapmalıyız?

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Bizler kapalı olup çalışmadığımız bu bir yılın resmileştirilmesini ve bu süre için muafiyet ve borçlarımız için af istiyoruz.”

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Son Güncelleme: 06.04.2021 14:17
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