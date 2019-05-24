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KTÖS’ten yeni eğitim bakanına kolej çağrısı

KTÖS’ten yeni eğitim bakanına kolej çağrısı

24 Mayıs 2019 Cuma 13:41
KTÖS’ten yeni eğitim bakanına kolej çağrısı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), öğrencilerin kolejlere girişi ve kolej müfredatına geçişi için çağdaş ve bilimsel düzenlemelerin hemen hayata geçirilmelisini istedi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, kolej müfredatının kamusal eğitimde yaygınlaştırılması, mevcut kolej giriş sistemine alternatif yöntemlerin paydaşların da katılımıyla tartışılması gerektiğini kaydetti.

“ÇOCUKLARIMIZIN YARIŞACAĞI DEĞİL, EŞİT ŞEKİLDE ULAŞABİLECEĞİ BİR KOLEJ GİRİŞ SİSTEMİ İSTİYORUZ”

Maviş, “Çocuklarımızın yarışacağı değil, eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi istiyoruz. Eski eğitim bakanlarından da bunu talep etmiştik, yeni bakandan da talebimiz bu. Elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

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Maviş, Eğitim Şurası’nda alınan kararların koleje giriş sisteminin değiştirilmesi için iyi bir başlangıç olabileceğini belirtti.

“ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ, İLGİSİNİ VE EĞİLİMİNİ DESTEKLEYEN BİR MODEL ARZU EDİYORUZ”

Kolej giriş sınavlarının kaldırılması talebinin bu okulların kapatılması anlamına gelmediğini de vurgulayan Maviş, “Yabancı dil öğretimine ağırlık veren kolej müfredatı devam etmelidir ve kamusal eğitimde yaygınlaştırılarak daha fazla çocuğumuzun bu fırsata ulaşması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Maviş, “KTÖS, çağ nüfusunun yüzde 15’inin başarılı, yüzde 85’inin başarısız ifade edileceği bir kolej sınav sistemi yerine, çocukların gelişimini, ilgisini ve eğilimini destekleyen bir modeli arzu ediyor” vurgusunda bulundu.

Son Güncelleme: 24.05.2019 16:44
Anahtar Kelimeler:
Ktös Nazım çavuşoğlu çağrı
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