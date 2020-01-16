KTÖS’ten Tatar ve Haber Güneş gazetesine dava

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, sendikayla ilgili açıklamaları nedeniyle Başbakan Ersin Tatar’ı ve Haber Güneş Gazetesi’ni dava ettiklerini duyurdu.
Elcil, söz konusu açıklamalarda yalancılıkla suçlandıklarını savundu.
Yazılı açıklamasında Tatar’ın İngiltere ziyaretine de değinen Şener Elcil, Tatar’ın TC Dışişleri’nin yoğun girişimleri ile İngiltere’ye girebildiğini iddia etti.
Elcil, “Sayın Tatar, ortaya koyduğumuz iddiayı yaptıklarıyla doğruladı. Israrla sırada bekleyen iddialarımızı da cevaplamasını bekliyoruz” ifadelerini de kullandı.