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KTÖS’ten Tatar ve Haber Güneş gazetesine dava

KTÖS: "Yalancılıkla suçlandık"

KTÖS’ten Tatar ve Haber Güneş gazetesine dava

KTÖS: "Yalancılıkla suçlandık"

16 Ocak 2020 Perşembe 12:33
KTÖS’ten Tatar ve Haber Güneş gazetesine dava

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, sendikayla ilgili açıklamaları nedeniyle Başbakan Ersin Tatar’ı ve Haber Güneş Gazetesi’ni dava ettiklerini duyurdu.

Elcil, söz konusu açıklamalarda yalancılıkla suçlandıklarını savundu.

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Şener Elcil, “Başbakan’ın geçmişteki icraatlarıyla ilgili iddiaları gündeme getirmemiz ve kendisinden açıklama istememiz çok rahatsızlık yaratmış olacak ki bizi yalancılıkla suçlayacak kadar ileri gitti” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamasında Tatar’ın İngiltere ziyaretine de değinen Şener Elcil, Tatar’ın TC Dışişleri’nin yoğun girişimleri ile İngiltere’ye girebildiğini iddia etti.

Elcil, “Sayın Tatar, ortaya koyduğumuz iddiayı yaptıklarıyla doğruladı. Israrla sırada bekleyen iddialarımızı da cevaplamasını bekliyoruz” ifadelerini de kullandı.

Son Güncelleme: 16.01.2020 16:11
Anahtar Kelimeler:
Ktös Tatar Güneş Gazetesi Dava
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