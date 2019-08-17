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KTÖS’ten hükümete eleştiri

KTÖS, “UBP-HP Hükümetinin, bir yandan Ankara ile imzalanan paketle vatandaşın boğazına sarılıp, diğer yandan da faşist bir anlayışla düşünce ve ifade özgürlüğünü tehdit eder noktaya ulaştığını” iddia etti.

KTÖS’ten hükümete eleştiri

KTÖS, “UBP-HP Hükümetinin, bir yandan Ankara ile imzalanan paketle vatandaşın boğazına sarılıp, diğer yandan da faşist bir anlayışla düşünce ve ifade özgürlüğünü tehdit eder noktaya ulaştığını” iddia etti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 06:02
KTÖS’ten hükümete eleştiri

KTÖS, “UBP-HP Hükümetinin, bir yandan Ankara ile imzalanan paketle vatandaşın boğazına sarılıp, diğer yandan da faşist bir anlayışla düşünce ve ifade özgürlüğünü tehdit eder noktaya ulaştığını” iddia etti.

KTÖS Başkanı Emel Tel, yazılı açıklamasında, “AKP’nin talimatıyla kurulduğunu her fırsatta belli eden UBP-HP Hükümetinin, Türkiye’de görmeye alıştığımız siyasi kabadayılık, halkı aşağılama ve sansür gibi kavramlara sarılarak varlığını pekiştirmeye çalıştığını” ileri sürdü.

Hükümetin siyasi atamalarda partizanca davrandığını savunan Tel, “bunun en güzel örneğinin Tiyatrolar Müdürünün tiyatro veya edebiyat kökenli olmamasına rağmen bu göreve atanması ve tiyatroyu tehlikeli bularak, sansür kavramını hortlatması olduğunu” öne sürdü.

KTÖS Başkanı Tel, şu iddialarda bulundu:

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“Kıbrıslı Türk Yönetmen ve Yazar Yaşar Ersoy’un sahneye koymaya hazırlandığı “Yangın Yerinde Kabare’’ adlı oyunun, Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı bürokratlardan oluşan K.T.Devlet Tiyatrosu Edebi Kurulu tarafınca ‘sakıncalı’ bulunup sansüre uğraması, bizlere “Türkiye’de ne varsa siz de olacak” sözünü hatırlatmaktadır. Türkiye’de 2011 yılında “Devletin tiyatrosu mu?” sorusu ile Sn. Erdoğan’ın başlattığı ve tiyatrocuları hedef aldığı tartışma, bugün tiyatroların yasa ile sansürlendiği, ifade özgürlüğünün susturulduğu bir noktaya ulaşmıştır. Eğitim ve Kültür Bakanı’na bu tavır hiç yakışmamıştır.”

Emel Tel, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ı eleştirerek, olguların, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi gerginlik yaratma, toplumu baskı altına almanın habercisi olduğunu öne sürdü.

İstifa taleplerinin olmayacağını ifade eden Tel, “bu karara vesile olanların utanç yolunda yürümesini arzu ederiz. KTÖS olarak, sanata yapılan bu saldırıyı kınar, sanatçılarımıza yapılan bu saygısızca sansür kararının kaldırılmasının takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız” dedi.

Son Güncelleme: 17.08.2019 09:05
Anahtar Kelimeler:
KTÖS
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