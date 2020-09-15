Ktös, Yarın Da Özel Eğitim Okullarında Uyarı Grevine Devam Edecek

Lefkoşa, 15 Eylül 20 (.): COVİD-19 vakaları kontrol altına alınana kadar özel eğitimin de askıya alınmasını talep eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın da bu okullarda uyarı grevi yapılacağını duyurdu.

Grev, 08.00 ile 09.20 saatleri arasında olacak.

Özel eğitim okullarında eğitimin sürdürülmesinin mümkün olmadığını, buralardaki sağlık ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan KTÖS, özel eğitime 1 Ekim’e kadar ara verilmesi talebini Sağlık Bakanlığı önündeki açıklamayla dile getirdi, yazılı da olan bu talebi Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne iletmek üzere bakanlığı arşivine bıraktı.

Özel okullardaki sağlık, güvenlik ve eğitimle ilgili durumu içeren 32 maddelik rapor da Sağlık Bakanlığı’na verildi.

Sendika, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden talep yazılarına yanıt gelmediği gerekçesiyle yarın de uyarı grevini sürdüreceğini duyurdu.

(RÇ/GÜL)