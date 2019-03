Ktös Ve Ktoeös’ten Uludağ’a Destek…

Lefkoşa, 22 Mart 19 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) araştırmacı, gazeteci Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmiş olmasını heyecan ve mutlulukla selamladığını bildirdi.



KTÖS Başkanı Emel Tel ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem imzasıyla yayınlanan ortak mesajda, 18 yıldan bu yana Kıbrıs’ta kayıp insanların bulunması için gömü yerlerinin bulunmasına, acılı öyküleri kaleme alıp toplumlar tarafından bilinip, öğrenilmesi için büyük ölçüde katkı koyan gazeteci Uludağ’ın her iki sendika tarafından “Özgür Basın ve Barış Gazeteciliği” konusunda rol model kabul edildiği kaydedildi.



Mesajda, “Sendikalarımız, ülkemizde geçmişte yaşanan bu acılarla yüzleşip yeniden yaşanmaması adına konmuş her türlü çabaya destek olmaya, Barış’a dair kültürü oluşturacak her türlü katkıya destek olmaya devam edecektir.” ifadelerine de yer verildi.



