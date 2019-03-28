Ktös’ten V. Koro Ve Orkestra Şöleni İçin Okul Yöneticilerine Çağrı...

Lefkoşa, 28 Mart 19 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) organize ettiği,14 Mayıs’ta Mağusa KÜKOM'da gerçekleşecek V. İlkokullar Arası Koro ve Orkestra Şöleni için oku yöneticilerine çağrı yaptı.



KTÖS’ten yapılan açıklamada, “Okullarımızın ürettiklerini toplumla sergilemesi ve ailelerin öğretmenle buluşması açısından etkinliğin öneminin altını çizeriz.

Katılım ve bilgi için 0542 850 1613 numaralı telefonu arayınız” ifadelerine yer verildi.



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