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Ktös’ten Hükümete Eleştiri

SENDİKA, “ÇOCUKLARI TARİKATLARIN İSTİSMARINA AÇAN” DÜZENLEMELER YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ 

31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:19
Ktös’ten Hükümete Eleştiri
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SENDİKA, “ÇOCUKLARI TARİKATLARIN İSTİSMARINA AÇAN” DÜZENLEMELER YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ 
Lefkoşa, 31 Ağustos 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, çocukların okula gitmemesi için “eğitim hakkını erteleme” adı altında Milli Eğitim Yasası ve Anayasa’ya aykırı düzenleme yapıldığını iddia etti.
Yazılı açıklama yapan Elcil, salgın hastalık devam ederken, sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak okulların açılıp, çocukların eğitiminin devam etmesi konusunda aylardan beri yoğun bir çaba ortaya koyarken, hükümet yetkililerinin her şeyi seçime endekslemesinin, toplum sağlığını ve çabalarını boşa çıkardığını savundu. 

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UBP-HP Hükümeti’nin seçim için “gerici odaklarla işbirliğine giriştiğini” iddia eden Elcil, Covid-19 salgını için sendikayla istişare edilerek, hazırlanan okul kılavuzunda, sendikanın karşı çıkmasına rağmen “çocukları tarikatların istismarına açan düzenlemelerin okullara gönderildiğini” ileri sürdü. 
Elcil, çocukların okullara gitmemesi için “eğitim hakkını erteleme” adı altında Milli Eğitim Yasası ve Anayasaya aykırı düzenleme yapıldığını savundu. 
(GÖZ/FEZ)
 

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