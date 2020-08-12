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Ktös Özgürlük İlkokulu’nda Başlatılan Soruşturma Dosyasıyla Açıklama Yaptı

ELCİL: “OKULDAKİ SORUNU BİLEREK DEVAMINDAN YANA TAVIR KOYUYORLAR. HİÇ KİMSE YASALAR ÖNÜNDE AYRICALIKLI DEĞİL”

12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:38
Ktös Özgürlük İlkokulu’nda Başlatılan Soruşturma Dosyasıyla Açıklama Yaptı
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ELCİL: “OKULDAKİ SORUNU BİLEREK DEVAMINDAN YANA TAVIR KOYUYORLAR. HİÇ KİMSE YASALAR ÖNÜNDE AYRICALIKLI DEĞİL”

Lefkoşa, 12 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 20 Eylül 2019’da sendikayla istişare ederek Özgürlük İlkokulu’nda başlattığı soruşturma dosyasıyla ilgili” açıklama yaptı.

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurul Başkanı Havva Dağseven ile ilgili iddia ve eleştirilerde bulunan Elcil, Kurul Başkanı’nın yürüttüğü süreci eleştirdi, Başsavcılığın konuyla ilgili taleplerinin yerine getirilmediğini ileri sürdü.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, Kamu Hizmeti Komisyonu’na Özgürlük İlkokulu’nda soruşturma olmadığı bilgisi verildiğini de savunarak şunları kaydetti:

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“Haklarında soruşturma açılanların, aklanmaması bir yana, okuldaki sorunu bilerek devamından yana tavır koyan Eğitim Bakanlığı kaosa oynadı. Soruşturmaları sonuçlandırmayarak kötü örnek olan Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı tüm icraatları şaibelidir.”

Elcil, benzer olayların eski Eğitim Bakanı Kemal Dürüst zamanında da yaşandığını belirterek, bu olayları da “yasa dışı” olarak niteledi, konunun hala takipçisi olduklarını söyledi. Elcil, söz konusu olayın da polis tarafından “hasıraltı edilmeye çalışıldığını” iddia etti.

Şener Elcil, Kurul Başkanı Havva Dağsever ve Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu “yasadışı uygulamalarda bulunmakla” suçlayarak, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi, “Hiç kimsenin yasalar önünde ayrıcalıklı olamaz” dedi. 

(RÇ/HÖ)

 

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