Ktös Özel Eğitim Okullarında Grevini Yarın Da Sürdürecek

Lefkoşa, 27 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), özel eğitim okullarında başlattığı grevi yarın da sürdüreceğini duyurdu.

KTÖS Başkanı Emel Tel yazılı açıklamasında, grevi "çocukları ve öğretmenleri korumak için" yaptıklarını belirterek, yarınki grevin 08.30-11.00 saatleri arasında devam edeceğini kaydetti.

Sendika, 21 Eylül'de başlattığı grev gerekçesi olarak özel gereksinimli bireylerin eğitimi için yakın temas kurmanın ve birebir ilginin esas olduğunu, okulların açık kaldığı bir hafta içerisinde maske takma, hijyen kuralları, sosyal mesafe ve taşımacılıkla ilgili risklerin gözlemlendiğini belirtmiş, velilerden çocuklarını okula göndermemelerini istemişti.

(GÜL)