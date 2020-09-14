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Ktös, Özel Eğitim Okullarında Da Eğitimin Askıya Alınmasını İstedi

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPAN KTÖS, BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’NE ÖZEL OKULLARDAKİ DURUMLA İLGİLİ RAPOR İLETTİ

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:40
Ktös, Özel Eğitim Okullarında Da Eğitimin Askıya Alınmasını İstedi
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SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPAN KTÖS, BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’NE ÖZEL OKULLARDAKİ DURUMLA İLGİLİ RAPOR İLETTİ

“VAKALAR KONTROL ALINANA KADAR ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA DA EĞİTİMİN ASKIYA ALINMALI. SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ… EĞİTİMİN BU ORTAMDA SÜRDÜRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

“GEREKLİ KOŞULLAR YERİNE GETİRİLMEZSE OKULLARIN AÇILMA SÜRESİNİN UZAYACAĞINDAN ENDİŞELİYİZ”

Lefkoşa, 14 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), COVİD-19 vakaları kontrol alınana kadar özel eğitim okullarında da eğitimin askıya alınmasını talep etti; “Sağlık ve güvenlik önlemleri yetersiz. Eğitimin bu ortamda sürdürülmesi mümkün değil” açıklamasında bulundu.

Sendika yetkilileri, “Karantina, yerel vakaların kontrol altına alınması gibi koşullar yerine getirilmezse okulların açılma süresinin uzayacağından endişeliyiz” dedi.

KTÖS Genel Başkanı Emel Tel, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve yürütme kurulu üyeleri, bugün Sağlık Bakanlığı önündeydi.

Sendika yetkilileri, eğitim faaliyetlerine devam eden 6 özel eğitim okulundaki yönetici ve öğretmenlerin, sağlık, eğitim ve güvenlikle ilgili gözlemlerinden oluşan, risklerin ifade edildiği 32 maddelik raporu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne iletilmek üzere Sağlık Bakanlığı arşivine bıraktı.

ELCİL: “ÇATALKÖY İLKOKULU’NDA DA İKİ ÖĞRENCİ POZİTİF”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

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Elcil, geçtiğimiz Perşembe, 9 Eylül İlkokulu’ndaki öğrencilerde pozitif vaka saptandığını ancak hâlâ okul öğretmenlerine ve çalışanlarına test yapılmadığını, Çatalköy İlkokulu’nda da iki öğrencinin pozitif olduğunu, bunun bilgisini bugün aldıklarını, bu okulda da Sağlık Bakanlığı’nın sürece dahil olmadığını savundu.

“İpin ucu kaçtı. Sağlık ekiplerinin vakalara, temaslılarına yetişmesi mümkün değil. Hükümet sağlıklı kararlar üretemiyor” diyen Elcil, “Eğitime bizim zorumuzla ara verildi. Okullarda görülen vakalar bu karar konusunda ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Bir tek özel eğitim okullarının açık olduğunu belirten Elcil, “Özel eğitim birebir eğitim gerektiriyor. Son günlerdeki gelişmeleri dikkate aldığımızda durum sakıncalı. Önlem alınmalı. Salgın öğrencileri, ailelerini ve okul çalışanlarını etkileyecek. Bu kaçınılmaz bir gerçek…” dedi.

MAVİŞ: “SOMUT KARAR ALINANA KADAR UYARI GREVİNE DEVAM EDECEĞİZ”

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, bir hafta önce yüz yüze eğitimin askıya alındığını, uzaktan eğitime bakanlığın değil öğretmenlerin gayretiyle devam edildiğini söyledi.

Maviş, 6 özel eğitim okulunda öğretmenlerin ve yöneticilerin sağlık, eğitim ve güvenlikle ilgili gözlemde bulunduklarını, bu gözlemler ışığında bir rapor hazırlandığını ifade ederek, “Sağlık ve güvenlik önlemleri yetersiz.  Özel çocukların eğitiminin kesintiye uğramasının doğru olmayacağını, yüz yüze eğitimin yerini de hiçbir şeyin tutmayacağını farkındayız ancak özel eğitime bu ortamda devam edilmesi mümkün değil. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden talebimiz, vakalar kontrol altına alınana kadar özel eğitim okullarında da eğitimi 1 Ekime kadar askıya almasıdır” dedi.

Bir soru üzerine Burak Maviş, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi somut karar alana kadar söz konusu okullarda uyarı grevine devam edeceklerini, bununla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Açıklamaların ardından sendika yetkilileri raporu Sağlık Bakanlığı arşivine iletti. Elcil ve Maviş, Sağlık Bakanlığı’ndan hiçbir yetkilinin raporu teslim almak için gelmemesini de eleştirdi.

(RÇ/GÜL)  FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu - Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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