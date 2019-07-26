Ktös Öğretmen Adayları İçin Seminer Düzenledi

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim öğretmeni adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, seminer sendikal bilinç ve örgütlülük üzerine tavır geliştirme, mesleğe hazırlık, ödev, hak ve sorumluluklar, sınav tüzüğü ve münhal yerleri hakkında öğretmen adaylarını bilgilendirmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenleniyor.

(ID/GÜL) FOTOĞRAFLI

