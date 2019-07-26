Ktös Öğretmen Adayları İçin Seminer Düzenledi

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim öğretmeni adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.
(ID/GÜL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim öğretmeni adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.
Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim öğretmeni adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.
(ID/GÜL) FOTOĞRAFLI