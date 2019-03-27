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Ktös: “nüfus Aktarımı Ve Vatandaşlık Dağıtımına 1990’da Karar Verildi”

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ülkede sistematik nüfus aktarımı ve vatandaşlık dağıtılmasına 1990’daki Üst KoordinasyonKurulu’nda karar verildiğini savunarak bugünkü nüfusun kaç olduğunu sordu.

Ktös: “nüfus Aktarımı Ve Vatandaşlık Dağıtımına 1990’da Karar Verildi”

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ülkede sistematik nüfus aktarımı ve vatandaşlık dağıtılmasına 1990’daki Üst KoordinasyonKurulu’nda karar verildiğini savunarak bugünkü nüfusun kaç olduğunu sordu.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:02
Ktös: “nüfus Aktarımı Ve Vatandaşlık Dağıtımına 1990’da Karar Verildi”

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ülkede sistematik nüfus aktarımı ve vatandaşlık dağıtılmasına 1990’daki Üst KoordinasyonKurulu’nda karar verildiğini savunarak bugünkü nüfusun kaç olduğunu sordu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın açıklamalarının, Türkiye’nin sistematik nüfus aktarımını gizlemeye yönelik olduğunu iddia etti.

Bazı politikacıların nüfusla ilgili geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatan Elcil, bunların gerçeğin ifşaatı olduğunu ve gizlenmeye çalışılsa da gerçeklerin ortada olduğunu belirtti.

Elcil, 1974’te Kıbrıslı Türklerin adadaki nüfusunun 120 bin olduğunun söylendiğine işaret ederek, okulların yetersizliği, ekmek üretim miktarı, kayıtlı cep telefonu, sigortalı araç sayısı, askeri personel, aileleri, öğrenciler ve kayıtlı yabanı işçi sayılarına ilişkin rakamlar aktardıktan sonra “Sizce KKTC’nin nüfusu kaçtır? Karar sizin!..” ifadelerini kullandı.

(GÜL/FEZ)

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