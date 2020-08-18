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Ktös, Kıbrıslı Türklerin Siyasi İradesine Müdahale Edildiğini Savundu

Lefkoşa, 18 Ağustos 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Yıllardan beri, Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine yapılan müdahaleleri gizleme gayreti içinde olan Ankara hükümetlerinin artık bunu açık açık yapmaktan çekinmediklerini” savundu.

18 Ağustos 2020 Salı 15:00
Ktös, Kıbrıslı Türklerin Siyasi İradesine Müdahale Edildiğini Savundu
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Lefkoşa, 18 Ağustos 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Yıllardan beri, Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine yapılan müdahaleleri gizleme gayreti içinde olan Ankara hükümetlerinin artık bunu açık açık yapmaktan çekinmediklerini” savundu.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “Özellikle Güvenlik Kuvvetleri’ne ait askeri bir tesis olan “Beyaz Ev’de komutanlığın bilgisi dahilinde, TC Elçisi ve Ulusal Birlik Partisi’ne mensup bazı milletvekilleri ile yapılan toplantı, siyasi müdahalenin ne boyutta olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kuzey Kıbrıs’ta asker de, artık siyasetin içinde, TC’li sivillerle birlikte seçim operasyonu yapmaktadır“ iddiasında bulundu.
Elcil,  “Kıbrıs Türk toplumunu yönetmeye talip, seçilmiş UBP milletvekillerinin bu toplantıya katılmalarının daha da vahim bir durum yarattığını” öne sürdü.

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Elcil, “Yıllardan beri Kıbrıs Türk toplumunun siyasal iradesini ortadan kaldırmak için, baskı, tehdit, nüfus aktarma ve işbirlikçi politikacılara talimat verme oyununun hala daha tüm hızı ile artarak devam ettiğini” iddia etti.
Türkiye’deki hükümetlerin bu yaptığının  Kıbrıslı Türklere saygısızlığın da ötesinde olduğunu savunan Elcil, “Bizim savaşa değil, özgürlüğe, barışa, demokrasiye, dayanışmaya, siyasi irademize ve insan haklarına saygı duyulmasına ihtiyacımız vardır. TC asker-sivil bürokratları bağımlılığı artırıp, seçimlerimize bile müdahale edeceklerse bu durumda bu ülkede neden bulunduklarını hatırlatmakta yarar vardır” ifadelerini kullandı.
(YIL/HÖ)
 

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