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Ktös: “irademiz Satılık Değil”

Lefkoşa, 6 Ekim 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine yapılan saygısızlığı örtmek için basına saldırıldığını ileri sürerek “Bizim irademiz satılık değildir” dedi.

06 Ekim 2020 Salı 14:12
Ktös: “irademiz Satılık Değil”
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Lefkoşa, 6 Ekim 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine yapılan saygısızlığı örtmek için basına saldırıldığını ileri sürerek “Bizim irademiz satılık değildir” dedi.

Elcil, Özgür Gazete’de yer alan haberle ilgili açıklamalarından dolayı eleştirdiği Başbakan Ersin Tatar’a “müdahale için davetiye çıkarma” suçlamasında bulundu.

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Tatar’ın, Girne’de otelde gerçekleşen görüşmenin basına yansımasından duyduğu rahatsızlığı “dış istihbarat örgütlerinin işi” şeklinde değerlendirmesine atıfta bulunan Elcil, şu soruları sordu:

“Maliye Bakanı olduğunuz dönemde gençlerin bu ülkeden göçünü hızlandıracak Göç Yasası’nın geçmesi için canla başla çalıştınız. Bu da yabancı istihbarat örgütlerinin işi mi? Emeklilerden vergi alınması için yasal düzenleme yaptınız. Mahkemenin yaptığınız yasayı reddetmesi üzerine mahkemede söz vermenize rağmen yapılan kesintiyi ödemediniz. Bu da yabancı istihbarat örgütlerinin işi mi? Ercan Havaalanı’nın işletmesini bir özel şirkete peşkeş çektiniz. Aldığınız parayı yasaya aykırı bir şekilde maaş ödemelerinde kullandınız. İlgili şirket hala daha taahhütlerini yerine getirip, yeni bina ve pisti bitirmedi. Bu da yabancı istihbarat örgütlerinin işi mi?”

Şener Elcil, hükümetin pandemi dönemindeki icraatlarından dolayı da Tatar’ı eleştirerek, “Haziran ayına kadar 6 bin 700 işletme faaliyetini durdurdu. Binlerce çalışan söz verdiğiniz 1500 TL’yi hâlâ alamadı. Karantinasız limanları açarak ülkeye Covid-19 ithal ettiniz. Bu yüzden üniversiteler açılamadı, okullar ise bir ay sonra açıldı. Bu da yabancı istihbarat örgütlerinin işi mi?” ifadelerini kullandı.

(FEZ/GÜL)
 

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