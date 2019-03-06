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Ktös Hükümetin “öğretmen Sendikalarını Dışlayarak Bazı Sendikalarla Yeni Kamu Görevlileri Yasası İçin Görüşmeler Yapmasını” Eleştirdi

ELCİL: “HÜKÜMET SENDİKALARI BÖLEREK ÖNCE ‘KAMU REFORMU YASASI’NI DAHA SONRA DA ‘ÖĞRETMENLER YASASI VE KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI’NI DEĞİŞTİRMEK İSTEYECEK”

Ktös Hükümetin “öğretmen Sendikalarını Dışlayarak Bazı Sendikalarla Yeni Kamu Görevlileri Yasası İçin Görüşmeler Yapmasını” Eleştirdi

ELCİL: “HÜKÜMET SENDİKALARI BÖLEREK ÖNCE ‘KAMU REFORMU YASASI’NI DAHA SONRA DA ‘ÖĞRETMENLER YASASI VE KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI’NI DEĞİŞTİRMEK İSTEYECEK”

06 Mart 2019 Çarşamba 12:58
Ktös Hükümetin “öğretmen Sendikalarını Dışlayarak Bazı Sendikalarla Yeni Kamu Görevlileri Yasası İçin Görüşmeler Yapmasını” Eleştirdi

ELCİL: “HÜKÜMET SENDİKALARI BÖLEREK ÖNCE ‘KAMU REFORMU YASASI’NI DAHA SONRA DA ‘ÖĞRETMENLER YASASI VE KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI’NI DEĞİŞTİRMEK İSTEYECEK”

Lefkoşa, 6 Mart 19 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) hükümetin öğretmen sendikalarını dışlayarak, bazı sendikalarla yeni kamu görevlileri yasasını oluşturmak için bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiğini ileri sürerek bunu eleştirdi. Sendika, hükümetin  sendikaları bölerek önce “Kamu Reformu Yasası’nı” daha sonra da “Öğretmenler Yasası ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası”nı değiştirmek isteyeceğini, ardından da TC ile ekonomik paketi imzalayarak çalışanların çalışma koşulları, mali ve özlük haklarını gerileteceğini savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yazılı açıklamasında “Türkiye’den dayatılan” ekonomik paketler her gündeme geldiği zaman ‘Kamu Yönetimi Reformu Yasası’ ve KIB-TEK’in Türkiyeli şirketlere “peşkeş çekilmesinin” de konuşulmaya başlandığını savundu.

Teşvik ve ranttan beslenen ganimet zenginlerinin Türkiye’den bir yıldan fazla bir süre para alınmaması nedeniyle rantları kesildiği için seslerini yükseltmeye başladığını da iddia eden Elcil, hükümetin rant kesimini memnun edebilmek için kendine yakın sendikalarla görüşerek çalışanların haklarını budayacağını, Göç Yasası’nı kalıcı hale getirecek olan “Kamu Reformu Yasası’nı” alelacele meclise gönderdiğini öne sürdü.

Elcil açıklamasında  şunları ifade etti:

“Bu yasa tüm çalışanları ve sendikaları ilgilendirmesine rağmen hükümet öğretmen sendikalarını dışlayarak, başta Sendikal Platform üyesi KTAMS olmak üzere, KAMUSEN ve bazı sendikalar ile yeni kamu görevlileri yasasını oluşturmak için bir dizi görüşmeler gerçekleştirmiştir. Sendikalar, öğretmen sendikalarını dışlayan Hükümetin ‘böl parçala yönet’ anlayışına bilerek veya bilmeyerek hizmet etmiştirler.

Dörtlü hükümet ateşle oynamaktadır. Hükümet siyasi irademizi hiçe sayıp, Türkiye’den dayatılan ekonomik paketleri uygulamak isteyerek, doymak bilmez rant ve teşviklerden beslenen ganimetçi sermayeyi doyurmaya çalışmaktadır. Sendikalar bu oyunun parçası olmamalı ve ganimetçi sermayenin doymak bilmez iştahına Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini tehlikeye atmamalıdırlar.

Devletten aldıkları teşvik ve rantlarla lüks yaşam süren, vergi vermeyen, köle çalıştıran ve Türkiye’den para alınarak Kıbrıs Türk toplumunu dilenciye dönüştürüp, Türkiye’ye bağımlı kılanların oyununa dur demeye devam edeceğiz. Bu dayatmayı kabul eden buna çanak tutan ve bundan geçinenler toplumu yok oluşa sürükleyen işbirlikçilere karşı toplumsal mücadeleyi örgütlemeye kararlıyız”.

(ÖZ/ÖK)

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