Ktös, “gazeteci Ve İşçi Önderi” Fazıl Önder’i Anmak Amacıyla Yürüyüş Düzenleyecek

Lefkoşa, 22 Mayıs 19 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “gazeteci ve işçi önderi” Fazıl Önder’i anmak amacıyla cuma akşamı saat 18.00’de Lefkoşa’da Fazıl Önder Meydanı’nda buluşup, öldürüldüğü yere yürüyüş düzenleyecek.
(GÖZ/HÖ)
Lefkoşa, 22 Mayıs 19 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “gazeteci ve işçi önderi” Fazıl Önder’i anmak amacıyla cuma akşamı saat 18.00’de Lefkoşa’da Fazıl Önder Meydanı’nda buluşup, öldürüldüğü yere yürüyüş düzenleyecek.
Lefkoşa, 22 Mayıs 19 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “gazeteci ve işçi önderi” Fazıl Önder’i anmak amacıyla cuma akşamı saat 18.00’de Lefkoşa’da Fazıl Önder Meydanı’nda buluşup, öldürüldüğü yere yürüyüş düzenleyecek.
(GÖZ/HÖ)