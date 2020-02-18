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Ktös, Fuat Oktay’ın Açıklamalarını Eleştirdi

Lefkoşa, 18 Şubat 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamalarını eleştirdi.

Ktös, Fuat Oktay’ın Açıklamalarını Eleştirdi

Lefkoşa, 18 Şubat 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamalarını eleştirdi.

18 Şubat 2020 Salı 14:38
Ktös, Fuat Oktay’ın Açıklamalarını Eleştirdi
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Lefkoşa, 18 Şubat 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamalarını eleştirdi.

Erilen yazılı açıklamasında, Oktay’ın “TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Maarif Vakfı sıkı iş birliği çerçevesinde çalışacaktır” diyerek hem ülkede eğitimden sorumlu makamları görmezden geldiğini, hem de eğitim anlayışlarının, FETÖ artıklarından oluşturulan tarikat, vakıf ve cemaatlerin elinde olduğunu gösterdiğini savundu.

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Erilen, Kıbrıs Türk toplumunun kimliğini, kültürünü, geleneklerini dönüştürmeye yönelik Türkiye hükümetleri tarafından uygulanan sistematik politikalarının bu hükümet döneminde daha da tırmanışa geçtiğini ileri sürerek, Hala Sultan İlahiyat Koleji yapımı ve işleyişinde Eğitim Bakanlığı’nın bertaraf edildiğini, yapılan tüm protokollerde ilahiyat fakültelerinin yaygınlaştırılmasının ön şartlardan biri olduğunu iddia etti.

Erilen, hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlara çağrıda bulunarak bu politikalara karşı sessiz kalmanın o zihniyete ortak olmak anlamına geleceğini ifade etti.

(YIL/GÜL)

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