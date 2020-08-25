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Ktös “erkam” İsimli Radyo Hakkında Yyk Ve Hükümete Sorular Yöneltti

Lefkoşa, 25 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Erkam” isimli radyo hakkında Yayın Yüksek Kurulu (YYK) ve hükümete sorular yöneltti.

25 Ağustos 2020 Salı 17:35
Ktös “erkam” İsimli Radyo Hakkında Yyk Ve Hükümete Sorular Yöneltti
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Lefkoşa, 25 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Erkam” isimli radyo hakkında Yayın Yüksek Kurulu (YYK) ve hükümete sorular yöneltti.

Konuyla ilgili KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan açıklamada, radyonun “din bezirganlığı” yaptığı öne sürülerek, kadını aşağılayıcı program ve söylemlere yer verildiği iddia edildi.

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Açıklamada YYK ve hükümete şu sorular yöneltildi: “Bu yayın kuruluşunun sahibi kimdir? Bu yayın kuruluşu nereden yayın yapmaktadır? Neden BRT üzerinden değil de, Turkcell üzerinden yayın yapmaktadır? Turkcell’in dini yayın adı altında yayın yapan bu radyo ile ne gibi ilişkisi vardır? Bu radyonun tarikatlarla ilişkisi nedir?”

Açıklama, “Tüm bu sorular cevap beklerken, insan hakları ve kadın haklarını savunan örgütlere, bu aşağılayıcı yayınlarla ilgili olarak sessiz kalmamaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerine de yer verildi.

(DOĞ/ÖK)

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