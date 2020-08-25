Ktös “erkam” İsimli Radyo Hakkında Yyk Ve Hükümete Sorular Yöneltti

Lefkoşa, 25 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Erkam” isimli radyo hakkında Yayın Yüksek Kurulu (YYK) ve hükümete sorular yöneltti.
Konuyla ilgili KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan açıklamada, radyonun “din bezirganlığı” yaptığı öne sürülerek, kadını aşağılayıcı program ve söylemlere yer verildiği iddia edildi.
Açıklama, “Tüm bu sorular cevap beklerken, insan hakları ve kadın haklarını savunan örgütlere, bu aşağılayıcı yayınlarla ilgili olarak sessiz kalmamaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerine de yer verildi.
(DOĞ/ÖK)