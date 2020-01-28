Ktös Elazığ Depreminden Etkilenenler İçin Kampanya Başlattı

Lefkoşa, 28 Ocak 19 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Elazığ depreminden etkilenenler için dayanışma kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili KTÖS’ten yapılan açıklamada, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yararlılara acil şifa dilendi.

Açıklamada can ve mal kaybı yaşayan insanların acılarına ortak olmak için bir dayanışma kampanyası başlatıldığı kaydedildi.

“Kampanya sonunda toplanan miktarı ihtiyaçlı ailelere güvenle ulaştırması adına KESK ve Eğitim-Sen'e teslim edilecektir” denilen açıklamada tüm duyarlı vatandaşlar kampanyaya destek vermeye çağırıldı.



Hesap detayları şöyle: “KTÖS/Elazığ Yardımlaşma Hesap No: LYTLI – 141303. K.T. Öğretmenler Kooperatifi Ltd”Açıklamada gerekli bilgiye KTÖS veya Kooperatif şubelerinden ulaşabileceği dile getirildi.(DOĞ/HÖ)