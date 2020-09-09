banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1090
ALTIN
463.572
DOLAR
7.4717
STERLİN
9.6860
EURO
8.7916
Banka borçları ve kredi kartları ne olacak!
Banka borçları ve kredi kartları...
Rusyadan denge! Politikası
Rusyadan denge! Politikası
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen sorunları
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen...
Kriz hükümeti ama şimdi
Kriz hükümeti ama şimdi
banner364

Ktös, Bugünden İtibaren 08.00-09.20 Saatleri Arasında Okul Öncesi, 1. Ve 2. Sınıfların Olduğu Okullarda Uyarı Grevi Başlattı

Lefkoşa, 9 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 08.00-09.20 saatleri arasında okul öncesi, 1. ve 2. sınıfların olduğu okullarda uyarı grevi başlattı. 

09 Eylül 2020 Çarşamba 09:03
Ktös, Bugünden İtibaren 08.00-09.20 Saatleri Arasında Okul Öncesi, 1. Ve 2. Sınıfların Olduğu Okullarda Uyarı Grevi Başlattı
banner337
banner351

Lefkoşa, 9 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 08.00-09.20 saatleri arasında okul öncesi, 1. ve 2. sınıfların olduğu okullarda uyarı grevi başlattı. 
KTÖS, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yetkisinde olan okulların açılması konusunun, Bakanlar Kurulu’nun yetkisi dışında olduğunu savunarak, salgının patladığı bu dönemde ana, 1 ve 2. sınıfların eğitimine devam ettirme kararını hem yanlış, hem de yasadışı buldukları gerekçesiyle grev yapıyor. 

banner341
KTÖS, bugünden başlamak üzere, öğretmenlerin, verilen ek görevleri almayacağını, öğretmenlerin velilerle oluşturulan  iletişim ağı aracılığı ile öğrencilere eğitim adına her türlü katkıyı koymaya devam edeceklerini duyurmuştu.  
KTÖS; dün yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bu kararla toplum sağlığını düşünmediğini, küçük çocukları ve öğretmenleri “kobay” olarak kullandığını ileri sürerek, “yasadışı” alınan kararı yargıya taşıyacaklarını da duyurmuştu. 
(TUĞ/ÖK)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: Turist falan gelmiyor o iş bitti!
Sucuoğlu: Turist falan gelmiyor o iş bitti!
900 Bin TL Lefkoşa’da
900 Bin TL Lefkoşa’da
Banka borçları ve kredi kartları ne olacak!
Banka borçları ve kredi kartları ne olacak!
Rusyadan denge! Politikası
Rusyadan denge! Politikası
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen sorunları
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen sorunları
Kriz hükümeti ama şimdi
Kriz hükümeti ama şimdi
Park tehlikeli ama bar değil!
Park tehlikeli ama bar değil!
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu
KKTC'de vaka sayısında yeni rekor geldi!
KKTC'de vaka sayısında yeni rekor geldi!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim