Ktös, Bugünden İtibaren 08.00-09.20 Saatleri Arasında Okul Öncesi, 1. Ve 2. Sınıfların Olduğu Okullarda Uyarı Grevi Başlattı

Lefkoşa, 9 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 08.00-09.20 saatleri arasında okul öncesi, 1. ve 2. sınıfların olduğu okullarda uyarı grevi başlattı.

KTÖS, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yetkisinde olan okulların açılması konusunun, Bakanlar Kurulu’nun yetkisi dışında olduğunu savunarak, salgının patladığı bu dönemde ana, 1 ve 2. sınıfların eğitimine devam ettirme kararını hem yanlış, hem de yasadışı buldukları gerekçesiyle grev yapıyor.



KTÖS, bugünden başlamak üzere, öğretmenlerin, verilen ek görevleri almayacağını, öğretmenlerin velilerle oluşturulan iletişim ağı aracılığı ile öğrencilere eğitim adına her türlü katkıyı koymaya devam edeceklerini duyurmuştu.KTÖS; dün yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bu kararla toplum sağlığını düşünmediğini, küçük çocukları ve öğretmenleri “kobay” olarak kullandığını ileri sürerek, “yasadışı” alınan kararı yargıya taşıyacaklarını da duyurmuştu.(TUĞ/ÖK)