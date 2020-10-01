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Ktös Bugün 08.00-09.20 Saatleri Arasında Tüm Ana Sınıflar Ve Anaokullarda Uyarı Grevi Yapıyor

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN DÖNÜŞÜMSÜZ OLMASINI ELEŞTİREN SENDİKA, SAAT 11.00’DE BAKANLIK ÖNÜNDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

01 Ekim 2020 Perşembe 11:06
Ktös Bugün 08.00-09.20 Saatleri Arasında Tüm Ana Sınıflar Ve Anaokullarda Uyarı Grevi Yapıyor
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN DÖNÜŞÜMSÜZ OLMASINI ELEŞTİREN SENDİKA, SAAT 11.00’DE BAKANLIK ÖNÜNDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Lefkoşa, 1 Ekim 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 08:00-09:20 saatleri arasında tüm ana sınıflar ve anaokullarında (4 yaş ve 5 yaş) uyarı grevi yapıyor.  

Sendika dün yaptığı açıklamada, çocukları korumak için velileri okul öncesi eğitim çağında olan çocuklarını okullara göndermemeleri çağrısında bulunmuştu.

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Okul öncesi eğitimin dönüşümsüz olmasının yanlış olduğunu savunan sendika, greve gerekçe olarak bunu gösterdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, COVID 19 vaka sayısında yaşanan azalmayla birlikte okulların dönüşümlü olarak eğitime başlaması kararına olumlu baktıklarını ancak okul öncesi eğitim faaliyetlerinin dönüşümsüz başlaması kararının yanlış olduğunu savundu.

KTÖS, saat 11.00'de Sağlık Bakanlığı önünde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı "Okul öncesi öğrencilerinin tam zamanlı okula gitmesi" kararı konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

(GÖZ/ŞEB)

 

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