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Ktös, Bakan Amcaoğlu’nun Öğretmenlerin Ders Yılı Hazırlık Ödeneklerini Okul Yapımı İçin Bağışlamaları Önerisini Eleştirdi

“OKULLARI DA BİZ YAPACAKSAK SİZİN HÜKÜMETİNİZE İHTİYAÇ YOKTUR”

Ktös, Bakan Amcaoğlu’nun Öğretmenlerin Ders Yılı Hazırlık Ödeneklerini Okul Yapımı İçin Bağışlamaları Önerisini Eleştirdi

“OKULLARI DA BİZ YAPACAKSAK SİZİN HÜKÜMETİNİZE İHTİYAÇ YOKTUR”

02 Ağustos 2019 Cuma 10:37
Ktös, Bakan Amcaoğlu’nun Öğretmenlerin Ders Yılı Hazırlık Ödeneklerini Okul Yapımı İçin Bağışlamaları Önerisini Eleştirdi

“OKULLARI DA BİZ YAPACAKSAK SİZİN HÜKÜMETİNİZE İHTİYAÇ YOKTUR”
“Lefkoşa, 2 Ağustos 19 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun öğretmenlerin ders yılı hazırlık ödeneklerinin bağışlanarak okul yapılmasına yönelik önerisini eleştirdi. 
Yazılı açıklama yapan Elcil, “Amcaoğlu’na hatırlatırız ki, okulları da biz yapacaksak sizin hükümetinize ihtiyaç yoktur. Biz iktidara ve Eğitim Bakanlığına talibiz. Derhal istifa edin, biz Eğitim Bakanlığını alır okul da yaparız.” ifadelerini kullandı. 
Elcil UBP-HP hükümet yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda, çalışanların aldıkları maaş ve ücretler nedeni ile hiçbir yatırım yapamadıklarını, bu nedenle emeklilerden, sosyal sigortalardan, memur ve öğretmenlerden kesinti yapılarak yatırım yapabileceklerini ifade ettiklerini öne sürdü.

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UBP-HP hükümetinin “göreve gelir gelmez topluma ait kurumların satılarak peşkeş çekilmesi anlayışıyla protokol imzaladığını” iddia eden Elcil, protokol karşılığında Ankara  tarafından taahhüt edilen 750 milyon  TL’nin  680 milyon TL’sinin  17 aydan beri ülke bütçesinden Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ödenen harcamalar olduğunu, ayrıca seyrüsefer ruhsatlarından 82 milyon, sanayi bölgeleri arsalarından 5,5 milyon TL’lik kira borcunun da tahsil edilmediğini iddia etti.
Elcil, Amcaoğlu’nun, bu gerçekleri gizleyerek, okul yapmak için öğretmenlerin “Ders Yılı Hazırlık Ödeneklerini” talep ettiğini savundu.
 (GÖZ/ YIL)

                                                                                                                     
 

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